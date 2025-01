Arriva la Befana. Sui pattini o dal cielo, la vecchina è attesa tra calze e solidarietà

Numerose le iniziative dedicate all’Epifania in città. Domani dalle 17.30, a San Martino in Strada, in piazzale della Pieve, si terrà la festa ‘Aspettando la Befana’: saranno distribuite calze a tutti i bambini e verranno offerti vin brulè, caldarroste e ciambella in collaborazione con l’associazione Alpini in congedo. Interverranno i Pasqualotti di Romagna con i loro canti. Al Villa Romiti domani dalle 16 la beniamina della festa si esibirà in uno spettacolo sui pattini. La manifestazione, organizzata dall’Asd Forlì Roller in collaborazione con i comitati di quartiere Romiti, Cava Villanova e i Ministri Volontari di Scientology, prevede diversi momenti: performance di ballo dei Wild Angels, i pupazzi giganti di Conrad e gran finale con l’arrivo della Befana, che distribuirà le calze a tutti i bambini. "Sarà un’occasione per ringraziare tutti coloro che continuano ad aiutare i territori alluvionati", spiegano dal comitato di quartiere Romiti. Il ricavato (offerta libera) sarà devoluto alla Caritas Parrocchiale S. Maria del Voto.

Nuovi eventi anche all’interno di ‘Giardino Gio’, lo spazio natalizio allestito di fronte all’ex Hotel della Città, in corso della Repubblica che raccoglie fondi per l’acquisto delle protesi a favore di Virginia, domani alle 15.30 si esibiranno i Pasqualotti di San Martino in Strada. Lunedì alle 17 suonerà lo ‘Sweet bows quartet’. Dolcetti per i bambini. Il tradizionale evento in centro si concentra nella giornata di lunedì con un ricco programma. Dalle 9.30 in piazzetta della Misura, momenti di divertimento con i clown della ‘Clownterapia’, poi alle 10 letture animate per i bimbi. La festa entra nel vivo alle 15 in piazza Saffi con il dj-set di Radio Bruno e speciale show sul ghiaccio in compagnia di Willy Wonka e degli Umpa Lumpa. Alle 15.45 Il Comando dei Vigili del Fuoco tornerà a stupire con la tradizionale discesa della Befana dal Palazzo Comunale, seguita dalla distribuzione di caramelle ai bambini. Alle 16, estrazione del concorso ‘Caccia al biglietto d’oro’ che svelerà i fortunati vincitori dei premi messi in palio dalla ‘Fabbrica del Natale di Forlì’.

Infine, a completamento delle iniziative proposte dal comitato dei volontari del Parco Incontro, comitato di quartiere Ca Ossi, parrocchia di San PioX e asd Pattinodromo, lunedì al parco di via Ribolle si terrà l’evento ‘Befana al parco’, con visita al Presepe, concerto dei Pasqualotti Sanmartinesi, panettone e vin brulè per tutti. Calza a tutti i bambini.

Forlimpopoli inizia a festeggiare la Befana oggi alle 20,30 alla Torre dell’Orologio con la tradizionale Tombola del riuso e del riciclo a cura di Barcobaleno. Domani dalle 10 alla pista di pattinaggio ‘Arriva la Befana!’, con animazione e divertimento per tutti. Il 6 gennaio cuore delle iniziative sarà piazza Garibaldi che dalle 10 si colora con le bancarelle del Mercatino della creatività. Imperdibile, alle 10,30, l’appuntamento con la Befana dei Vigili del Fuoco, che scenderà dalla Rocca. Per i più golosi, tappa obbligata allo stand dell’associazione dei Gemellaggi, dalle 11 alle 15. Dalle 14,30 in piazza Fratti, per iniziativa del gruppo Funghi e Flora, saranno protagonisti i Pasqualotti con gli allegri canti popolari.

Bertinoro festeggia domani: in piazza della Libertà dalle 15 ‘Befana Crazy Show’, evento riservato ai bambini con Elena Rossini. Non mancheranno vin brûlé e caldarroste, a cura dell’associazione Il Molino - Protezione Civile di Bertinoro. A seguire ‘Arriva la Befana’, con la consegna delle calze e spettacolo dei Pasqualotti a cura della Power Marching Band - Banda città di Bertinoro e, per finire, la Tombola della Befana a cura della Pro loco Bertinoro. A Fratta Terme, la Pro loco, in collaborazione con Bar Nadiani, distribuisce dolciumi a tutti i bambini. Stand gastronomico con polenta e vin brulè in via Loreta dalle 19 alle 22,30. Pasqualotti itineranti a Fratta Terme dalle 19 alle 20 e a Bertinoro dalle 20,30 in centro.

Sofia NardiMatteo Bondi