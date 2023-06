Arriva la Mille Miglia Ecco tutto il programma della storica sfilata

E’ arrivato il giorno del passaggio da Forlì della Mille Miglia. La lunga carovana delle auto storiche arriva a Forlì oggi e farà il suo ingresso in città, proveniente da Imola, percorrendo viale Bologna e il ponte di Schiavonia, riaperto venerdì scorso dopo la chiusura causata dall’alluvione. Le oltre 500 auto partecipanti alla kermesse partita da Brescia arriveranno intorno alle 19.30 e dopo aver percorso viale Bologna, si dirigeranno in viale Italia, viale Vittorio Veneto, corso Mazzini per approdare quindi in piazza Saffi, per il rito del timbro davanti al Municipio. Da qui la ripartenza alla volta di Cervia, sede di arrivo, in tarda serata, della prima giornata, passando per via Giorgio Regnoli, via Ravegnana e via Solombrini, con tappa presso la base del Secondo gruppo manutenzione autoveicoli per l’omaggio all’Aeronautica militare nel centenario dalla sua fondazione, che sarà presente con mezzi e un gazebo in piazza Saffi.

In occasione dell’evento il comitato Pro Forlì Storico-Artistica, presieduto da Gabriele Zelli, ha chiesto agli artisti forlivesi Alvaro Lucchi e David Sarasini di realizzare due opere pittoriche da trasferire su cartolina per lasciare un ricordo ai cittadini che confluiranno in piazza Saffi per ammirare la auto. I dipinti rievocano le atmofere della Mille Miglia del 1947, l’ultima alla quale prese parte Nuvolari.

Non solo tifo e cartoline: durante la sfilata si terràun flash mob sul ponte di Schiavonia, luogo diventato in un certo senso simbolo dell’alluvione, riaperto solo recentemente al traffico: le persone attenderanno il passaggio della manifestazione indossando stivali di gomma e brandendo delle pale infangate. Un gesto che si propone di portare l’attenzione sul fatto che l’emergenza non è ancora terminata.