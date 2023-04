Arriva la ‘Musica Nuda’ di Magoni & Spinetti

Il festival musicale itinerante regionale Crossroads 2023, giunto alla 24ª edizione, sbarca a Meldola stasera alle 21, quando si aprirà il sipario del Teatro Dragoni su Petra Magoni & Ferruccio Spinetti che si esibiranno nel concerto ‘Musica nuda. 20 anni in tour’ (serata in collaborazione con Cosascuola Music Academy). Petra Magoni (voce) e Ferruccio Spinetti (contrabbasso) festeggiano quest’anno infatti il ventennale di Musica Nuda, il loro binomio di intramontabile successo. La ricorrenza viene festeggiata con la pubblicazione di Musica Nuda 20, un nuovo album di inediti scritti in collaborazione con Frankie hi-nrg mc, Max Casacci, Luigi Salerno, Giovanni Maria Block, Antonio Canto e altri.

Musica Nuda (del 2004) fu il primo disco in duo per Petra Magoni e Ferruccio Spinetti. "Difficilmente si poteva immaginare che una formula musicale così ridotta ai minimi termini potesse produrre una tale sequenza di risultati artistici – commenta la direttrice artistica della rassegna Sandra Costantini – e durare così a lungo nel tempo senza esaurire le proprie risorse espressive. Invece di anno in anno la Magoni e Spinetti ci hanno abituati a nuove e illimitate sorprese, ravvivando continuamente la magia delle loro interpretazioni. L’istinto e la libertà che da sempre caratterizzano Musica Nuda si ritrovano nella dozzina di album usciti sino al 2022. Rispetto al passato, nel repertorio di Musica Nuda hanno assunto una maggiore importanza i brani inediti (composti per il duo anche da autori come Al Jarreau e Max Casacci dei Subsonica). Ma non sono per questo venute meno le cover di brani portati al successo da altri grandi interpreti, da Sting e Bob Marley ai classici della canzone francese. Il particolare riguardo per la chanson e il repertorio ‘cosmopolita’ non sono casuali: la Magoni e Spinetti, che godono di una fama – conclude – che si estende ben al di là dei confini del jazz (Spinetti è il bassista degli Avion Travel), rispondono così al successo internazionale del duo".

Crossroads 2023 è organizzato da Jazz Network in collaborazione con l’assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni. Il festival vanta il patrocinio di Anci Emilia-Romagna e di Siae. Biglietti: prezzo intero 15 euro; ridotto 12; ridotto per allievi Cosascuola Music Academy 8. Prevendite: biglietteria serale dalle 19.30 (338.2273423). Informazioni e prenotazioni telefoniche: Jazz Network 0544.405666 (lunerdì-venerdì ore 9-13), [email protected] Prevendita on-line: www.diyticket.it e www.cross roads-it.org.

o. b.