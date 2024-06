Arriva ’L’arte della gioia’ (seconda parte)

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 20. Il cinema Saffi, invece, ha appena chiuso i battenti per la stagione estiva, in attesa della ripartenza, a breve, dell’arena Eliseo in corso della Repubblica. In sala arriva la seconda parte de L’arte della gioia miniserie tratta dall’omonimo romanzo postumo di Goliarda Sapienza. Diretto da Valeria Golino (Euforia, Miele) e da lei scritto con Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo. Nei giorni scorsi era uscita in sala la prima parte: il dramma segue Tecla Insolia (La bambina che non voleva cantare) nei panni di Modesta, una giovane donna spregiudicata, sensuale e coraggiosa.

Nuovo arrivo anche Dall’alto di una fredda torre, diretto da Francesco Frangipane. Il film racconta la storia di sei persone, un padre e una madre, un figlio e una figlia, due medici, e di una malattia che stravolge la quiete di una famiglia. La madre e il padre di Elena e Antonio (Vanessa Scalera ed Edoardo Pesce) soffrono di una rarissima malattia, ma non ne sono a conoscenza. Soltanto uno dei due può essere salvato e sarà compito dei figli decidere chi sacrificare e chi tenere in vita. I due genitori ignorano del tutto quale sarà il loro futuro, mentre i loro i figli si ritroveranno di fronte a un’ardua scelta e i medici diventeranno i testimoni di un dramma. Il tutto avviene in tre ambienti: una sala da pranzo, uno studio medico e un posto nel quale tutti i personaggi si confrontano e scontrano riguardo grandi questioni morali ed esistenziali. È una novità anche The Animal Kingdom di Thomas Cailley. Ci troviamo in un futuro non troppo lontano, l’uomo nel tempo ha iniziato a mostrare un processo di mutazione, che lo ha portato a sviluppare elementi vicini ad alcune specie animali. Dopo due anni dalla manifestazione delle prime mutazioni da uomo ad animale, la società ha iniziato ad adattarsi a questo cambiamento, prendendosi cura delle creature in nuovi centri socializzati. Quando un convoglio, che trasporta questi ibridi, subisce un incidente, le creature si disperdono nell’ambiente circostante, portando un padre e un figlio a vivere una straordinaria avventura.

Resta ancora in programmazione, invece, Kinds of Kindness, il film diretto da Yorgos Lanthimos, arrivato sul grande schermo pochi mesi dopo il successo da ‘Oscar Povere creature!’. Si tratta di un film antologico in tre episodi, ciascuno dei quali ha come protagonista Emma Stone, chiamata a interpretare ruoli diversi. Nel primo atto troviamo un uomo senza scelta che cerca di prendere il controllo della propria vita, apparentemente già predeterminata; poi ecco un poliziotto preoccupato dal fatto che la moglie scomparsa in mare sia tornata, dopo un presunto annegamento, e sembri del tutto un’altra persona; infine, nell’ultimo capitolo, incontriamo una donna determinata a trovare una persona specifica con abilità straordinarie, destinata a diventare un prodigioso leader spirituale.