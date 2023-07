Arriva l’operatore di quartiere per aiutare i residenti degli edifici Acer

Nasce l’operatore di quartiere a disposizione degli inquilini degli alloggi Acer di via Autoparco e via Aquileia. Si tratta di una delle zone più colpite dall’alluvione. Il Comune ha istituito tale figura qualificata, attiva in ambito sociale, che si pone come obiettivo quello di monitorare la situazione abitativa dei residenti, dando loro risposte concrete a eventuali problemi.

"Abbiamo voluto individuare una persona dei nostri servizi sociali che fosse disponibile, con frequenza bisettimanale, a effettuare piccole commissioni per conto degli inquilini degli alloggi popolari di via Autoparco e via Aquileia che versano in condizioni di grave fragilità e sofferenza a causa dell’alluvione. In entrambi gli edifici, di proprietà del Comune ma gestiti da Acer, abbiamo fatto affiggere alcune locandine informative con il numero da contattare e la reperibilità dell’operatore, affinché il servizio sia a portata di tutti", dice Barbara Rossi, assessore al welfare.

L’iniziativa è frutto di una serie di sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi al patrimonio residenziale pubblico alluvionato, fatti assieme al dott. Pierluigi Rosetti del Comune di Forlì e all’ing. Luca Zandoli di Acer.

"In queste settimane abbiamo effettuato numerosi sopralluoghi, anche in via Locchi e via Sillaro, per parlare con i residenti delle case Acer e ascoltare soprattutto le situazioni delle famiglie più fragili. Il dialogo con queste persone deve essere la nostra priorità – prosegue l’assessore Rossi – . In questa fase, oltre all’attività ordinaria di monitoraggio del territorio tramite il nostro sportello sociale (0543.712888), è necessario garantire una forma straordinaria e qualificata di supporto sociale e psicologico alle vittime dell’alluvione".

Sempre in via Autoparco si sono svolte nelle scorse settimane alcune assemblee promosse dagli stessi cittadini per far emergere i propri problemi irrisolti.