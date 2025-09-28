Arriva martedì la ‘Mille e 118 Miglia del Soccorso’

I partecipanti alla 9ª edizione della manifestazione itineramet ‘Mille e 118 Miglia del Soccorso’, in giro per l’Italia dal venerdì scorso fino al 5 ottobre, faranno tappa anche a Tredozio nel tardo pomeriggio di martedì restando poi anche la mattina del 1° ottobre.

In tale occasione, la sera di martedì gli organizzatori dell’iniziativa animeranno per alcune ore il centro storico del paese dell’alto Tramazzo "per diffondere la cultura del primo soccorso, della sicurezza stradale e del volontariato in ambulanza", come ideato e organizzato dal dottor Cristian Manuel Perez, presidente della Fondazione Perez-Koskowska di Bologna. Perez, medico d’urgenza a Tredozio nel periodo dell’alluvione nel maggio 2023, quando il paese rimase completamente isolato, ha lasciato un bellissimo ricordo fra la popolazione.

All’iniziativa partecipano tutte le associazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche correlate al tema dell’evento. Il percorso si sviluppa sul territorio nazionale in diverse tappe toccanmdo tante città, in particolare Soverato, Cerignola, Ancona, Rimini, appunto Tredozio, Granarolo dell’Emilia, Parma, Milano e infine Montichiari, in provincia di Brescia, dove il 5 ottobre si concluderà il viaggio della comitiva, in occasione della Fiera Internazionale dell’Emergenza.

Racconta il dottor Perez, che è anche ideatore e direttore sanitario dell’associazione ‘La Sorgente Onlus’: "Ritengo fondamentale divulgare la cultura del primo soccorso, della sicurezza stradale e del volontariato in ambulanza, all’insegna della solidarietà e del senso civico". In ogni tappa il dottor Perez presenta anche il nuovo progetto ‘Primeros Auxilios en Pista’ che partirà nel marzo 2026, portando la carovana nientemeno che in Perù, una terra a cui la Fondazione Perez-Koskoowska è molto legata, in collaborazione con il Governo italiano e quello del Perù.

A questo proposito annuncia il dottor Perez: "La carovana sarà ricevuta in udienza giovedì da Papa Leone XIV, che come tutti sappiamo è molto legato al Perù. Così, insieme alla delegazione peruviana, questa iniziativa creerà un ponte culturale fra due Paesi amici che io e tutta la mia famiglia possiamo chiamare casa".

L’iniziativa prevede in tutte le tappe, compresa quella di Tredozio, alcuni momenti di formazione nelle scuole e in piazza, gratuiti e rivolti a tutta la popolazione, anche con dimostrazioni pratiche, sui temi proprosti dell’iniziativa, nonché proposte educative ad hoc per alcune scuole che verranno coinvolte nella manifestazione.