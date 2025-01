Arriva McDonald’s. Costruito al Cineflash, inaugurazione a breve. Partite le candidature

Lungo la via Emilia, per andare da Forlì a Forlimpopoli, si notava da un po’ di tempo che qualcosa stesse sorgendo proprio di fianco al Cineflash, nell’area del grande parcheggio a servizio delle sale e dei ristoranti presenti. Ora, con la comparsa sopra alla struttura del marchio dei due archi gialli, il mistero è stato svelato: Forlimpopoli avrà presto un ristorante della nota catena McDonald’s. A gestirlo sarà il cesenate Paolo Zaccaria, già titolare dei due ristoranti di Cesena e di quello di Pinerella di Cervia.

Anche se l’impressione è che la struttura sia già praticamente pronta, l’inaugurazione non avverrà prima di due o tre mesi, anche se la data non è ancora stata definita con esattezza, dovrebbe comunque avvenire entro l’inizio dell’estate. Per la costruzione c’è stata un’intesa con il multisala. Con quello artusiano si contano nel territorio forlivese ben quattro ristoranti della stessa catena di fast food. A quello storico lungo viale Bologna, che ha riaperto dopo la devastante alluvione che lo ha coinvolto, si è affiancato, nel tempo, quello all’interno del centro commerciale Puntadiferro, mentre risale a poco più di un anno fa l’apertura del locale nel parco commerciale di Formì, praticamente di fronte al casello dell’autostrada A14.

Il ristorante di Forlimpopoli è una nuova costruzione che è sorta in mezzo al grande parcheggio a fianco del Cineflash. Nella stessa sede trovano già dimora l’America Graffiti, con un’offerta di hamburger e fast food all’americana, e la pizzeria Nerd. Se il primo locale c’è da sempre, fin dalla fondazione del Cineflash, la pizzeria ha preso il posto di un negozio di abbigliamento.

Nel sito McDonald’s è possibile candidarsi per essere assunti nel locale che inaugurerà tra qualche mese. Se interessati è anche possibile portare il proprio curriculum in uno degli altri due ristoranti dello stesso gestore.

Il grande parcheggio che serve le otto sale cinematografiche del Cineflash non viene utilizzato a piena capienza da moltissimo tempo: la crisi che attanaglia le sale, partita ben prima che la pandemia Covid azzerasse gli ingressi, si poteva evincere anche dal vedere il parcheggio sempre quasi vuoto. Ora, il terzo locale potrebbe contribuire a vivacizzare ulteriormente la zona.

Matteo Bondi