Arriva stasera a Rocca San Casciano ‘Lei conosce Arpad Weisz?’

Riprende stasera a Rocca San Casciano la stagione al teatro Italia (ore 21.15) con ‘Lei conosce Arpad Weisz?’. Si tratta di un reading da ‘Dallo scudetto ad Auschwitz’ di Matteo Marani, con Consuelo Battiston e Leonardo Biancon sul palco, riduzione del testo e regia di Gianni Farina, artwork di Tania Zoffoli, organizzazione di Maria Donnoli e Marco Molduzzi, da una idea di Elena Di Gioia, in collaborazione con Liberty-Stagione Agorà, produzione E production.

Anticipa il direttore artistico Giancarlo Dini: "Ci piace raccontare una storia di calcio e sport, per far capire che anche quel mondo fu devastato dalla tragedia delle persecuzioni razziali. Lo spettacolo conclude a Rocca un periodo intenso di repliche mattutine per le scuole e date serali in tutta la Romagna".

Il testo di Marani avvolge il lettore e lo spiazza incessantemente, come se volesse giocare a ‘torello’ con le nostre emozioni. Da questo accerchiamento ludico e sinistro, che rimanda all’inesorabile stretta di leggi e divieti che spianò la strada all’olocausto, emergono due pulsioni contrapposte: l’amore per lo sport, per il calcio, e lo sconcerto per il male insito nell’umano. La storia di Arpad Weisz è urticante e meravigliosa, in essa convivono l’entusiasmo per un allenatore che ha rivoluzionato il calcio e il fastidio destato dal contegno di fronte all’antisemitismo che stava ammorbando il continente.

"L’inesorabile palleggio tra il campo da calcio e il campo di sterminio – conclude Dini – si riverbera nel progetto sonoro del reading che, congiuntamente al testo, reinventa ambienti e vibrazioni, per restituire una storia che un silenzio di settant’anni non è riuscito a cancellare".

Ingresso 14 euro, ridotto 12 (info e prenotazioni: 376.1224452).

Quintio Cappelli