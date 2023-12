Arrivano 100mila euro per i caregiver:: "Favoriamo benessere e inclusione sociale"

Torna per il quarto anno di fila l’iniziativa promossa dal Comune volta a sostenere le famiglie che si trovano in condizione di fragilità a causa della presenza di una o più persone disabili, non solo attraverso le attività connesse alla presa in carico sociale e sanitaria e la progettazione personalizzata che ne consegue, ma anche attraverso misure di supporto economico che consentano di avvalersi di servizi privati e a libera scelta, favorendo l’autodeterminazione delle persone.

"Per noi è molto importante sostenere le famiglie con disabili – spiega l’assessora Barbara Rossi (nella foto) -, per questo motivo quest’anno abbiamo incrementato le risorse a valere su questo progetto, stanziando 110mila euro di contributi per favorire percorsi di benessere e inclusione sociale che contribuiscano al miglioramento della qualità di vita individuale e familiare delle persone con disabilità, così da valorizzarne le capacità di autodeterminazione e l’inserimento nei contesti di vita della comunità". Sul sito del Comune si trova pubblicato l’avviso pubblico con la relativa modulistica.