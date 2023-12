Arrivano 40mila euro per il terzo settore. Anche gli istituti di credito in campo

La solidarietà non si ferma mai. Una nuova donazione è avvenuta a favore delle associazioni emiliano-romagnole del terzo settore colpite dall’alluvione. Infatti, Itas Mutua e ItaSolidale hanno donato 60mila euro ad alcune realtà del territorio (nella foto). Il raggiungimento di questa somma è stato possibile grazie a un crowfunding di Produzioni dal Basso promosso da ItaSolidale e grazie alla donazione di Itas Mutua di 40mila euro. Tra le sette realtà che beneficeranno dei fondi, la Fondazione abitare Ets di Forlì, che trasformerà alloggi sfitti e centri diurni in case accoglienti da destinare alle famiglie alluvionate; la cooperativa Amici di Casa Insieme di Mercato Saraceno che incentiva percorsi educativi e di supporto allo studio e assistenza dedicata alle persone anziane e sole; la cooperativa sociale Kara Bobowski di Modigliana, impegnata nel ripristino di un terreno agricolo accessibile alle persone più fragili e disabili.

"Siamo orgogliosi di offrire un aiuto concreto alle diverse associazioni che durante l’alluvione hanno avuto grossi danni e difficoltà – ha detto Gianfranco Marzocchi, presidente di ItaSolidale –. Siamo convinti che questi contributi potranno supportare le progettualità di molte persone impegnate nel sociale".

Da qualche giorno è stato attivato il progetto Microcredito sociale a favore dei luoghi alluvionati. L’idea nasce da un accordo siglato tra la Conferenza Episcopale regionale dell’Emilia-Romagna, la Carita, la delegazione regionale delle Caritas dell’Emilia-Romagna, la federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia-Romagna, in rappresentanza e per conto di tutte le Banche di Credito Cooperativo (Bcc) associate, la Bcc ravennate forlivese e imolese in qualità di banca depositaria e la Fondazione San Matteo Apostolo. Lo scopo è la concessione di prestiti di piccola entità a singoli e famiglie, per permettere e sostenere la ripresa di tutti quelli che si trovano ancora in condizioni di disagio a causa delle conseguenze dell’alluvione. Grazie ad un contributo complessivo di 500mila euro da parte di Caritas italiana, sarà possibile erogare microfinanziamenti divisi in rate di cinquemila euro, per l’acquisto di beni o servizi necessari ai bisogni primari.

E’stata approvata dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia la delibera della Gestione previdenziale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, che prevede un contributo straordinario a fondo perduto a favore di tutti gli iscritti all’albo che esercitano la professione e risiedono nelle zone alluvionate di Emilia-Romagna, Marche e altre aree. Dopo aver ottenuto l’approvazione, Enpaia/Agrotecnici predisporrà le procedure e la circolare, per consentire agli iscritti interessati di ricevere il contributo a fondo perduto.

Martina Rossi