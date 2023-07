Arrivano gli aiuti materiali A disposizione materassi, cucine e buoni per i vestiti

Persone sfollate, che avevano alloggi a piano terra, famiglie con disabili e figli minorenni. Sono alcuni dei requisiti che dovranno avere i beneficiari di beni durevoli e di buoni acquisto per materassi, cucine, vestiario.

I criteri sono stati approvati dalla giunta comunale. L’avviso è rivolto esclusivamente ai nuclei familiari residenti nel Comune la cui abitazione è stata alluvionata e permetterà di poter ricevere tre tipologie di donazione: 750 materassi matrimoniali con rete, 250 materassi singoli con rete, 2mila guanciali; 100 cucine componibili con 4 elettrodomestici (frigo, piano cottura, forno e lavastoviglie); 1500 buoni spesa del valore di 30 euro ciascuno per i vestiti.

Nel dettaglio, saranno attribuiti 10 punti nel caso la famiglia non possa rientrare nella propria abitazione entro 3 mesi dal 16 maggio scorso; altrettanti li avranno coloro che sono alloggiati a piano terra e chi ha nel nucleo famigliare una persona disabile (con invalidità non inferiore al 67%). Riceveranno 5 punti i nuclei con figli minori e quelli seguiti dai servizi sociali (al 30 aprile scorso).

Ogni famiglia dovrà compilare una sola domanda – attenzione: entro il 4 agosto – utilizzando il modulo che si trova sul sito www.comune.forli.fc.it oppure si può ritirare allo sportello sociale di via Cobelli 31 e all’Urp del Comune (piazza Saffi 8). L’avviso e il modulo saranno anche distribuiti nel territorio.

Sulla base delle domande saranno stilate tre distinte graduatorie: una per distribuire materassi e guanciali; la seconda per le cucine, la terza riferita ai buoni spesa.

Chi presenterà la domanda su carta potrà consegnarla in via Cobelli il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30; martedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 18; giovedì dalle 15 alle 18. Altrimenti nella sede del quartiere 1 (corso Diaz 6): lunedì 24 luglio 9-12; quartiere Romiti (Villa Romiti, via Sapinia 40): martedì 25 9-12; Barisano (via Trentola 104): mercoledì 26 sempre 9-12; Palazzone di Villafranca venerdì 28 stesso orario; quartiere Cava (via Sillaro 42) mercoledì 2 agosto dalle 9 alle 12; Caritas Diocesana, via Gorizia 264: martedì 25 luglio e mercoledì 26 17.30-19.30; per la zona Ronco il luogo e la data saranno definite in collaborazione col comitato di quartiere.

Per coloro che scelgono la via telematica l’indirizzo è: [email protected] unitamente a copia del documento d’identità, inserendo all’oggetto ’Eventi alluvionali del mese di maggio 2023 - Richiesta di beni’. Info: 338.7844236 (lunedì-venerdì dalle 9 alle 12.30).

"Molte famiglie duramente colpite dall’alluvione avranno la possibilità di ottenere un aiuto significativo. Per procedere nella distribuzione di questi beni – dicono il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessora Barbara Rossi – abbiamo pensato di definire criteri per garantire equità e il maggior rispetto possibile delle difficoltà che tante famiglie stanno affrontando in questo durissimo periodo".