Arrivano i big per il rush finale. Domenica Salvini, martedì Conte

Saranno vari i big della politica che in questi giorni passeranno da Forlì a sostegno dell’uno o dell’altro candidato: in campo anche due segretari nazionali come Matteo Salvini per la Lega e Giuseppe Conte per il Movimento 5 Stelle. Il Partito Democratico, la cui segretaria nazionale è già venuta a Forlì pochi giorni fa, torna a sostenere la candidatura di Graziano Rinaldini, prima con Gianni Cuperlo (domenica alle 12 in piazzetta della Misura al Fuori Misura Social Food per parlare di ‘Giustizia sociale a un anno dall’alluvione’), poi con il ritorno in città di Pierluigi Bersani che mercoledì 22 maggio sarà al teatro ‘Il Piccolo’ alle 20.30. Per Bersani si tratta di un ritorno a poche settimane dal suo lancio della candidatura di Rinaldini tramite un video diffuso poi sui social.

Il leader della Lega sarà al Grand Hotel di Forlì domenica 19 alle ore 20 per una cena elettorale a sostegno del candidato di centrodestra, Gian Luca Zattini: nell’occasione presenterà anche il suo libro ‘Controvento’. Anche Salvini è venuto più volte in cittù: cinque anni fa ben due volte, una delle quali prima del ballottaggio che portò il centrodestra alla sua prima storica vittoria.

È un debutto invece quello di Giuseppe Conte: martedì prossimo alle 11 sarà alla chiesa di Santa Maria del Voto nel quartiere Romiti. Il Movimento 5 Stelle sostiene la candidatura di Rinaldini, ma in questo caso si tratta di una visita più ‘istituzionale’: infatti, Conte sarà ai Romiti per donare, a nome del Movimento, 150mila euro alla parrocchia per la ricostruzione della struttura sportiva destinata a giovani e bambini e 180mila euro al Comune per la ricostruzione della Sala Polivalente (tanto che è prevista la presenza del sindaco, Gian Luca Zattini; non sono previsti discorsi elettorali).

Non fa parte dei big della politica, ma Forlì è pronta ad accogliere un altro personaggio di caratura internazionale: si tratta di Arrigo Sacchi. Il Ct della Nazionale del ‘94 e allenatore del Milan degli ‘Invincibili’ è atteso in città oggi alle 18 all’Union Bar di San Martino in Strada ospite della candidata per La Civica Forlì Cambia, Sara Samorì, per un incontro dal titolo ‘Una vita per lo sport: lezioni di fair play’. A dialogare con Sacchi, oltre a Samorì, anche il candidato sindaco, Gian Luca Zattini, e alcuni atleti forlivesi.

