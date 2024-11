Arrivano i big: si scalda il rush finale. Atteso Salvini. Pd, speranza Schlein

I prossimi 17 e 18 novembre si voterà per decidere il successore di Stefano Bonaccini alla guida della Regione Emilia Romagna. Due settimane per cercare di convincere gli indecisi e portare quanta più gente possibile a votare per le proprie liste. Per dare il giusto supporto ai candidati presidente che tanto si sono spesi in questi mesi, sono attesi anche nel Forlivese i big della politica nazionale.

La Lega in questi mesi ha fatto fibrillare la maggioranza in municipio e candida l’ex vicesindaco Daniele Mezzacapo. Anche per questo, forse, vuole ‘spingere’ in questa fase. E schiererà i due big del partito, con il segretario Matteo Salvini e il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, attesi a Forlì. "Il programma dettagliato verrà svelato nei prossimi giorni", è l’unica frase che concede il segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone. Atteso anche il ritorno della ministra della disabilità, Alessandra Locatelli, a meno di due mesi dall’avvio della riforma sulla disabilità che ha scelto Forlì-Cesena fra le 9 province pilota in tutta Italia.

Anche il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, dovrebbe tornare in città, dopo la visita della scorsa primavera, per dare man forte alla pattuglia di Forza Italia, così come sono attesi il capogruppo in Senato, Maurizio Gasparri e la senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati (ex presidente del Senato). La manifestazione di fine campagna elettorale, con la candidata governatrice Elena Ugolini, si terrà a Bologna ed è attesa anche la premier Giorgia Meloni: da valutare se qualche ministro tornerà in città.

Nel campo opposto nei prossimi giorni si dovrebbe avere il calendario degli interventi della segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein: nel quartier generale forlivese si spera in un passaggio nel Forlivese anche se non è sicuro. I dem forlivesi cercano, non solo di sostenere la vittoria di Michele de Pascale (e di vincere finalmente una Regione: nelle ultime dieci consultazioni, solo la Sardegna è risultata favorevole), ma anche di riportare almeno un consigliere all’interno dell’assemblea legislativa, andando così a consolidare la crescita del partito, pur sconfitto alle amministrative.

Torneranno certamente anche i due maggiori candidati al ruolo di governatore. De Pascale sarà a Forlì giovedì, mentre sabato presenterà a Bertinoro il suo progetto per la Romagna che era stato rimandato lo scorso 19 settembre a causa del maltempo. Elena Ugolini, candidata del centrodestra, sarà alla Collina dei Conigli sabato 9 novembre alle ore 21 per un incontro organizzato dalla lista civica che la sostiene.

