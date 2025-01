Arrivano i fondi, rinasce la scuola di Tredozio

TREDOZIO (Forlì-Cesena)A Tredozio, comune prima alluvionato e poi terremotato il 18 settembre 2023, 1.200 abitanti sull’Appennino forlivese, vanno ora 3,8milioni di euro per ricostruire la scuola, chiusa da un anno e mezzo. Il finanziamento arriva dal Governo, tramite la Regione Emilia-Romagna, che ha destinato tutta la sua quota al piccolo comune montano, rimasto senza scuola, inagibile per la scossa di terremoto di magnitudo 4.9.

Per non essere trasferiti a Modigliana, distante 11 km, gli 81 alunni della scuola dell’obbligo hanno seguito le lezioni l’anno scorso nelle tende sul prato, poi nelle tende dentro il palazzetto dello sport, infine, dalla scorsa primavera, in un edificio di moduli provvisori. Come ha comunicato la deputata Rosaria Tassinari, coordinatrice regionale dell’Emilia-Romagna di Forza Italia e capogruppo nella Commissione Istruzione e Cultura della Camera, che ha fortemente sostento il provvedimento, "a Tredozio sono stati assegnati 3.829.175,63 euro, la quota parte spettante all’Emilia-Romagna dei 61 milioni stanziati dal Governo, grazie al decreto ministeriale numero 254 dell’11 dicembre 2024, per il triennio 2023-2025". Spiega la deputata forlivese: "Questi fondi sono destinati all’adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, oltre che alla costruzione di nuovi immobili laddove necessario, come nel caso della scuola terremotata di Tredozio". Aggiunge Tassinari: "Tale intervento è cruciale per riportare alla normalità gli alunni di quel Comune, che da mesi studiano in strutture provvisorie".

Nei comuni terremotati più colpiti (oltre Tredozio anche Rocca San Casciano) vivono ancora fuori dalle case, perché inagibili, un centinaio di famiglie. I lavori nell’edificio scolastico devono essere aggiudicati entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale (avvenuta il 13 gennaio 2025) e realizzati entro 36 mesi, con la possibilità di richiedere un anticipo del 40% dei fondi entro il 30 gennaio. Conclude Tassinari: "Ringrazio il Governo e la Regione per l’attenzione dimostrata verso la scuola di Tredozio".

Quinto Cappelli