Arrivano i mobili donati da Ikea: "Agiamo sempre nelle emergenze"

È avvenuta ieri mattina la cerimonia di consegna degli arredi Ikea che saranno destinati ai cittadini forlivesi colpiti dall’alluvione nel maggio scorso. Il progetto rientra nella più ampia iniziativa di donazione dell’azienda a favore della popolazione dell’Emilia-Romagna e punta sostenere, nel dettaglio, le comunità di Forlì, Cesena, Faenza, Imola, Ravenna e bassa bolognese.

Sono oltre 2.500 i mobili, tra letti, armadi, comodini, cassettiere e scaffali che sono stati messi a disposizione e che, grazie alla collaborazione con istituzioni e associazioni locali, sono in via di consegna a quanti in regione hanno perso improvvisamente la casa o comunque i propri beni. Proprio per individuare i cittadini beneficiari degli arredi il Comune di Forlì ha predisposto la pubblicazione di un avviso pubblico, già disponibile sul sito dell’amministrazione cittadina, con cui seguirà le priorità segnalate tramite un semplice modulo da compilare.

"Ringrazio di cuore Ikea Italia per questa importante donazione – commenta Barbara Rossi, assessore comunale al welfare – perché si tratta di una testimonianza della grande solidarietà espressa a sostegno delle comunità alluvionate". A Forlì sono destinati, per la precisione, 651 arredi, oltre a 434 materassi e 868 guanciali offerti dall’azienda forlivese Dorelan, leader del settore.

"La ripartenza passa anche da qui – prosegue Rossi –, perché molte famiglie hanno perso mobili e complementi di arredo, letti, armadi, comodini e scaffalature. Nel bando, caratterizzato da procedure e criteri semplici vengono definite le modalità e i tempi di ripartizione di queste donazioni, gestite in collaborazione con Top Service".

"Sentiamo la responsabilità di essere a fianco degli alluvionati per sostenerli – spiega Gezim Cani, responsabile del negozio Ikea Rimini –, insieme alle associazioni e alle istituzioni del territorio. Restituire un senso di casa a chi ha perduto la propria è un impegno che portiamo avanti da molti anni in Italia e che oggi vogliamo rinnovare con questa iniziativa a favore dell’intera comunità forlivese".

L’iniziativa di Ikea rientra infatti nel più ampio progetto ‘Un posto da chiamare casa’, un modello per riqualificare e arredare spazi inutilizzati o da rinnovare, trasformandoli in luoghi di accoglienza da restituire alle persone. "Siamo impegnati in un percorso di ripartenza e siamo attivi nelle emergenze – afferma Stefania Mastroeni, responsabile progetti sociali Ikea – e in oltre 10 anni sono stati più di 750 i programmi in cui ci siamo impegnati a livello nazionale".

"Entro il mese di novembre – conclude Andrea Sansovini di Top Service, che gestisce con il Comune la distribuzione dei beni ricevuti – contiamo di consegnare a domicilio tutti i materiali donati ai cittadini colpiti dall’alluvione".