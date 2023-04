Arrivano risorse dove ci sono idee chiare

Marco Bilancioni

Il trasloco di un commerciante popolarissimo come Minoia è un duro colpo per corso Mazzini ma fa esultare corso della Repubblica. E fa riflettere su quali siano i problemi del centro e di come si possano risolvere. Anche se Minoia chiarisce che lui ci stava bene, cosa c’è che non va nell’antico borgo di porta San Pietro? Innanzitutto tanti edifici sono molto datati. Anni fa crollò il porticato della farmacia Giovannetti, oggi il palazzo è stato restaurato (esempio virtuoso) ma l’attività se n’è andata. Dove il mattone costa meno si moltiplicano poi le attività etniche. Però può essere di sprone ricordare che poco tempo fa anche corso della Repubblica era in forte crisi.