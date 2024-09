’Ars in fabula’: ecco la mostra con opere di artisti dovadolesi L'Oratorio di San Sebastiano di Forlì ospita la mostra 'Ars in fabula' dell'associazione artistica dovadolesi, con la partecipazione di quattro artisti provenienti da altre zone della Romagna. La mostra, apprezzata dal Comune, presenta opere di undici artisti che esprimono grande carica emozionale e qualità artistica. Sarà aperta fino al 12 settembre, per poi spostarsi al teatro comunale di Dovadola dal 19 al 27 ottobre 2024.