Art Bonus 2024, in gara la biblioteca Battanini

Sono aperte le votazioni al concorso ‘Art Bonus 2024’, istituito da Ales, società in house del Ministero della Cultura, e volto a premiare i progetti beneficiari dell’art bonus più gettonati sulla piattaforma www.artbonus.gov.it/concorso/2024. Tra i progetti che si possono sostenere c’è anche quello relativo alla biblioteca comunale ‘Plebino Battanini’ di Castrocaro Terme e Terra del Sole, beneficiaria di donazioni pari a 5.700 euro da parte di due mecenati ovvero Unica Reti SpA e un altro donatore che ha preferito mantenere l’anonimato. Fino alle 12 del 1° marzo sarà possibile esprimere la propria preferenza tra tutti i progetti inseriti nel sito ministeriale. In seguito, dal 4 al 18 marzo, gli iscritti ai social Instagram e Facebook potranno decretare a suon di like i finalisti del concorso ovvero i venti più votati nella categoria ‘beni e luoghi della cultura’ e altrettanti per la sezione ‘spettacoli’.

Le preferenze della prima e seconda fase saranno poi sommate per designare la classifica finale. Il premio consisterà in un riconoscimento simbolico consegnato ai 2 vincitori assoluti e agli altri 4 finalisti, ovvero ai primi tre classificati sul podio per ciascuna categoria. Non è prevista alcuna erogazione di denaro. La consegna del riconoscimento sarà supportata da una campagna di comunicazione stampa a cura del Ministero della Cultura e di Ales e dei partner del concorso, Promo PA Fondazione – LuBeC Lucca Beni Culturali. Ai 40 finalisti sarà offerta la possibilità di partecipare a un laboratorio formativo dal taglio operativo sul tema della co-progettazione culturale, che potrà svolgersi nell’ambito di LuBeC2024, il 9 e 10 ottobre a Lucca, e/o in modalità web e che rappresenterà un importante momento di incontro e scambio tra i territori.

L’art bonus è uno strumento introdotto a livello normativo per favorire il mecenatismo culturale e prevede benefici fiscali sotto forma di credito d’imposta per chi effettua una donazione tracciabile finalizzata alla manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici o al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (ad esempio musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali), e altresì per la realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti. La biblioteca Battanini, che ha sede in viale Marconi 115 in seno al polo scolastico, offre un’ampia gamma di risorse e servizi a tutta la comunità castrocarese e terrasolana: organizza e ospita laboratori artistici e STEM (relativi a discipline scientifiche e tecnologiche), rassegne, corsi di formazione, attività di promozione alla lettura e crea spazi di condivisione dei saperi e per la socializzazione.

Francesca Miccoli