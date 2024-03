Art Bonus, il Fabbri vola in finale. Terzo posto per la stagione teatrale

Forlì sale sul terzo gradino del podio del concorso nazionale ‘Art bonus 2024’. Infatti, con 4.319 preferenze, il progetto ‘Teatro Diego Fabbri – stagione 2022/23’ di Accademia Perduta/Romagna Teatri e dell’Amministrazione comunale conquista la terza posizione nella categoria ‘Spettacolo’ nella prima eliminatoria della gara promossa dal Ministero della cultura. La città vola alla seconda e ultima fase di votazione che decreterà i vincitori assoluti.

L’assessore alla cultura, Valerio Melandri, esprime soddisfazione per il traguardo raggiunto: "E’ uno straordinario ed emozionante successo per Forlì. Dopo aver ottenuto nel 2023 con il progetto di riqualificazione dell’auditorium il secondo posto assoluto nella categoria ‘Beni e luoghi della cultura’ del medesimo concorso, Forlì – spiega con orgoglio l’amministratore – si conferma ‘città di arti e cultura’ diventando, una delle poche, ad aver raggiunto la finale in un contest prestigioso".

Questo notevole risultato gratifica l’intera comunità che votando ha sostenuto il teatro comunale cittadino e il lavoro di chi lo gestisce, esprimento grande stima e fiducia nei confronti di stagioni che si dimostrano sempre più di alta qualità e che uniscono diversi linguaggi dello spettacolo dal vivo– danza, prosa, musical, favole gratuite per bambini, comicità. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Non solo, grazie alle politiche di prezzi calmierati per studenti il teatro è accessibile ai giovani e raddoppia l’offerta con gli incontri gratuiti al Ridotto che permettono di conoscere e interagire con gli artisti anche ‘giù dal palco’. Il palco cittadino offre certamente spazio a nomi di punta e personalità di forte richiamo ma è anche una vetrina importante per i talenti emergenti.

Il teatro Diego Fabbri si qualifica quindi non solo come spazio di rappresentazione, ma come ‘luogo di comunità’, di condivisione, di divertimento e di emozioni e viene promosso a un riconoscimento nazionale che vede tra i concorrenti, progetti di importanti capoluoghi culturali metropolitani. La prima fase del concorso ha selezionato i 40 progetti più votati, venti per ogni categoria: ‘Spettacolo’ e ‘Beni e luoghi di cultura’.

Da lunedì 4 marzo alle 12 parte la seconda e ultima fase che vedrà i finalisti sfidarsi a colpi di ‘like’ sui profili Facebook e Instagram di Art Bonus. Questi ‘mi piace’ sono realizzabili fino al 18 marzo alle ore 12: saranno poi sommati ai voti ottenuti nella prima fase eliminatoria e infine, verranno decretati i due vincitori assoluti e i quattro finalisti, ovvero i primi tre classificati per ciascuna classe. Ai fortunati verrà consegnato un riconoscimento simbolico in occasione di un evento pubblico organizzato dagli enti promotori del concorso.