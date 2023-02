Art Bonus, l’ex Gil vede il traguardo Oltre duemila voti al progetto

Il progetto di riqualificazione dell’Ex Gil in un nuovo auditorium entra nella top ten provvisoria dei beni e luoghi della cultura, nell’ambito del concorso Art Bonus 2023. Sono oltre 2.000 i cittadini che hanno votato a favore di questo intervento, rivolto allo storico edificio di viale della Libertà. Le erogazioni liberali possono riguardare anche gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici.

È raggiante l’assessore alla Cultura Valerio Melandri. "Considerato che in gara con noi ci sono città come Palermo, Venezia, Milano e Siracusa, il risultato conseguito in questa prima fase del concorso è più che soddisfacente", dice annunciando il passaggio alla seconda fase del concorso. Le votazioni in corso sul sito dell’Art Bonus permettono ai candidati di giocarsi la finale, dunque, aggiunge Melandri, si tratta di "un momento davvero decisivo, perché i sei progetti di ciascuna categoria che risulteranno più votati alla data del 14 marzo accederanno alla fase finale".

L’assessore rivolge dunque un appello corale a tutta la città: "Votate e sostenete il nostro progetto. Per Forlì è un’occasione preziosa e imperdibile per dare lustro al cosiddetto ’miglio bianco’, in corsa per il riconoscimento di Patrimonio dell’Unesco".

Le votazioni della seconda fase sono aperte fino alle ore 12 del 14 marzo 2023. I sei progetti di ciascuna categoria più votati accederanno alla fase finale che si svolgerà solo sui canali Facebook e Instragram di Art Bonus. Quest’ultima si apre alle 12 del 15 marzo per concludersi alle 12 del 30 marzo. I 12 progetti con più voti sulla piattaforma parteciperanno alle votazioni solo social, sfidandosi a suon di like. La somma dei voti determinerà l’ordine finale delle due classifiche e i due vincitori, uno per ogni categoria: ’Beni e luoghi della cultura’ e ’Spettacolo’.