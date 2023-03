Art Bonus, voti fino a martedì "Sogno Unesco"

C’è ancora tempo fino al mezzogiorno di martedì per votare il progetto più bello in termini di recupero e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale d’Italia nel contesto del concorso online di ‘Art bonus’ (si può votare collegandosi al link bit.lyForliArtBonus). Forlì ha candidato l’ex Gil che sta continuando a guadagnare consensi, sorpassando anche città emiliano-romagnole come Rimini e Bologna. "Il progetto è momentaneamente tra i primi 6 d’Italia e primo in Regione – esulta l’assessore alla cultura Valerio Melandri –. Abbiamo superato realtà come Siracusa, Firenze e Napoli e adesso ce la giochiamo con progetti di calibro internazionale come quello di Venezia e Livorno. Siamo felici ma non del tutto soddisfatti. Crediamo fortemente nel valore di questo progetto e nel ruolo di apripista che questo riveste nel percorso di riconoscimento del ‘Miglio bianco’ a patrimonio dell’Unesco. Possiamo fare di più e siamo certi che la città si farà sentire con il proprio voto". I sei progetti di ciascuna categoria che il 14 marzo risulteranno più votati accederanno alla fase finale che si svolgerà solo sui canali social di ‘Art bonus’.