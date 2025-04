‘Art in School‘: foto dagli Usa a Dovadola

Domani mattina a Dovadola, dalle 10.30 presso le scuole di via Guido Guerra 14, con una manifestazione aperta al pubblico, sarà inaugurata una mostra che si compone di 60 fotografie di due importanti autori donate dalla Fondazione americana d’arte Besharat di Atlanta (Georgia) al plesso dovadolese, grazie al progetto internazionale ‘Art in school’.

Spiega l’insegnante Eleonora Toledo: "Le scuole di Dovadola – ovvero quella dell’infanzia I Girasoli, la primaria Benedetta Bianchi Porro e le medie Glauco Fiorini – sono riunite in un unico edificio. Quindi, dai 3 ai 14 anni, gli alunni e le alunne condividono gli spazi, ma soprattutto progetti comuni. Spesso si trovano assieme, mettendo in atto attività didattiche che hanno tante sfumature, compreso quella di essere di esempio e di aiuto per i più piccoli. L’ultimo progetto realizzato – continua Toledo – è quello proposto dalla Fondazione Besharat di Atlanta: Art in school, che ha donato alla nostra scuola 60 opere di due famosi fotografi, da esporre nei corridoi e nelle aule, perché si possa creare un rapporto quotidiano con l’arte, un dialogo che si ripropone e non si estingue come quello di una visita occasionale al museo".

Come si compone l’esposizione? Illustra ancora l’insegnante: "Le opere esposte ritraggono volti di bambini di tutto il mondo e infatti il titolo di questa collezione di immagini è ‘The faces of innocence’ (‘Le facce dell’innocenza’). Il fine è di creare un’empatia contagiosa, stimolando la discussione e il dibattito fra gli alunni. Infatti, le fotografie di grandi dimensioni esposte sulle pareti della scuola hanno fatto nascere domande, risposte, curiosità. Hanno ispirato riflessioni, scoperte, indagini che si sono tradotte in disegni, racconti, collages e tanto altro".

Un’iniziativa che ha colto nel segno. Aggiunge l’insegnante: "Si tratta di un percorso che ha entusiasmato alunni e docenti alla ricerca di quelle differenze superficiali e di quelle somiglianze profonde che uniscono i giovani di tutto il mondo. Gli ambienti della scuola si sono trasformati così in una grande galleria, dove sono esposte le foto di Saro di Bartolo e di Hartmut Schwarzbach, i due fotografi protagonisti dell’iniziativa, assieme ai lavori dei bimbi della scuola dell’infanzia, dei bambini della primaria e dei ragazzi della secondaria".

All’inaugurazione sarà presente il fotografo Saro di Bartolo, ambasciatore in Italia della Besharat Arts Foundation (fondata dal mecenate Massoud Besharat), che incontrerà bambini e ragazzi nella mattinata, per ascoltare le loro domande e rispondere alle loro curiosità. L’iniziativa è sostenuta dal Comune, dal Comitato Genitori di Dovadola, dal forno Cappelletti e da Pier Paolo Valmori.