Arte a Terra del Sole: al via mostra e concorso

Anche quest’anno il Palazzo pretorio di Terra del Sole entra nel circuito espositivo dei Musei San Domenico, teatro della grande mostra ‘L’Arte della Moda’. Sabato alle 17 l’edificio rinascimentale ospiterà l’inaugurazione dell’esposizione - concorso ‘Alla corte dei Medici, la moda, la bellezza e gli amori’, promossa da Logos e curata da Marilena Spataro e Francesca Caldari con il contributo del critico d’arte Alberto Gross. Un’iniziativa che quest’anno raddoppia: alla 4ª edizione del premio Caterina Sforza si affianca infatti il primo tributo a Cosimo I de Medici, che della cittadella fu il fondatore. Un omaggio dunque non solo alla signora di Imola e contessa di Forlì, ma anche al nipote Granduca di Toscana.

"Figure illustri per l’impegno nelle arti e per la raffinatezza ed eleganza delle loro corti non meno che per lo spirito gagliardo e battagliero, entrambe si distinsero per avere saputo anche interpretare il ruolo politico dell’arte, promuovendo un’immagine di governo illuminato e prestigioso, sia economicamente che culturalmente" spiega Francesca Caldari. Caterina verrà ricordata non solo per la cultura umanistica ricevuta alla corte sforzesca, ma anche per "la sua attitudine per lo studio dell’erboristeria, della medicina e dell’alchimia", interessi che la condussero a compilare i celebri ‘Experimenti’ di cosmesi per la bellezza, la cura di sé, la salute. Sabato alle 18.30 è prevista la presentazione del libro ‘I dolci al tempo di Caterina Sforza’, segreti e ricette della tradizione medievale e rinascimentale, scritto da Cecilia Milantoni, archeologa e presidente di Cna Turismo e Commercio Forli-Cesena. Seguirà la degustazione di dolci offerta da Roberto Rambaldi del Gran Caffè 900 di Castrocaro e di una selezione di vini offerti dalla Strada dei Vini e dei Sapori dei colli di CesenaForlì. La Tigre di Forlì sarà protagonista anche il giorno di chiusura della mostra, il 7 maggio alle 16.30: nell’occasione sarà illustrato il volume ‘Caterina Sforza. Potere e bellezza nel Rinascimento’ di Pierluigi Moressa, psichiatra e membro ordinario della Società psicoanalitica italiana.

Tornando al concorso, saranno 28 gli artisti partecipanti, con "opere di pittura, scultura e fotografia, che parlano il linguaggio dell’armonia, della bellezza e oggi più che mai della speranza, in un messaggio che afferma con determinazione quei valori universali insiti nel femminile, di non violenza, pace e solidarietà". Una giuria costituita da artisti, esperti e critici d’arte selezionerà i 10 partecipanti più talentuosi, che saranno premiati il 7 maggio alle 18 e avranno diritto a una mostra alle Terme di Castrocaro dal 27 maggio all’11 giugno. I tre che otterranno il punteggio più alto avranno un’ulteriore vetrina a Palazzo Pretorio dal 23 agosto al 4 settembre. L’esposizione sarà aperta nelle giornate di sabato dalle 15.30 alle 18.30 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. Nei giorni feriali su appuntamento (tel. 0543.766766, [email protected]). L’ingresso è gratuito.

Francesca Miccoli