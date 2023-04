Arte, a Wundergrafik all’epilogo la mostra di Giada Rotundo

Vedi le stelle, amore’ è il titolo della mostra della pittrice Giada Rotundo,m esposizione che è visitabile oggi per l’ultimo giorno alla Galleria Wundergrafik (via Leone Cobelli 34) e che è stata curata da Beatrice Cordaro. Le opere vogliono essere un invito a osservare il cielo e a riflettere sulla bellezza delle stelle che, con la loro forza magnetica, avvolgono in un unico abbraccio tutta l’umanità e creano in chi le osserva una grande meraviglia, eliminando distanze e condizioni. Giada Rotundo è nata a L’Aquila e vive a Busto Arstizio. Ha conseguito il master presso l’Accademia d’Art di Brera. Il suo stile personale ed essenziale invita a un percorso verso cieli e universi magici grazie alla sua sensibilità e al desiderio di essere attratta dai sogni, proprio come quelli che nascono nell’ammirare le stelle.