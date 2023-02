Arte, ambiente e imprese: la Cna torna nelle scuole

di Paola Mauti

Dopo una pausa di tre anni, dovuta alla crisi pandemica, riparte quest’anno il ’Progetto Scuola Cna’, promosso dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Forlì, in collaborazione con l’azienda Nuova Comega e il Teatro delle Forchette. L’iniziativa, che nell’ultima edizione del 2019 ha registrato a Forlì una partecipazione di 6mila studenti e del 30% delle scuole di Cesena, ha come obiettivo creare uno spazio condiviso tra la scuola e il mondo delle imprese e dell’artigianato, con l’obiettivo di diffondere la cultura imprenditoriale presso le nuove generazioni. "E’ un momento importante, perché questo progetto sta a cuore alla nostra associazione – dice Lorenzo Zanotti, presidente Cna di Forlì-Cesena –. I protagonisti dell’iniziativa sono i ragazzi, gli insegnanti e le aziende nostre associate: pensiamo che sia un investimento per noi e per il territorio provinciale". Sono coinvolte nel progetto le ultime due classi delle scuole elementari, le scuole medie inferiori e le superiori con tre proposte progettuali rivolte rispettivamente ai tre livelli di studio: ai più piccoli è dedicato il progetto ’Detto, fatto! A scuola con Cna’, articolato in laboratori di ceramica, affresco, lavorazione della pelle, senza tralasciare le tecniche artigianali della tradizione romagnola. "Il nostro obiettivo è fornire delle esperienze al bambino perché tocchi con mano l’artigianato, la cultura del teatro, dello spettacolo, della musica – spiega Antonio Sotgia, presidente del Teatro delle Forchette –. Pensiamo che il bambino debba sognare di fare un mestiere, prima di cimentarsi in una professione".

Come nelle scorse edizioni, le scuole medie inferiori si cimenteranno in un concorso intitolato quest’anno ’Diventa ambasciatore del green’ e centrato sul tema della transizione ecologica. "Gli imprenditori spiegheranno ai ragazzi cosa stanno facendo nelle imprese per migliorare l’efficienza energetica – dice Danila Padovani, della Cna –. Metteremo a concorso, con premiazione finale, le idee dei ragazzi su cosa fare per migliorare l’ambiente". Infine, è destinato alle scuole superiori il percorso ’Storytelling: a scuola con Cna’. "Abbiamo deciso di lavorare sulla motivazione dei ragazzi – spiega Ivan Gentili, titolare dell’azienda di macchinari per il packaging Nuova Comega – e di farlo attraverso le storie, le esperienze personali di imprenditori e artigiani". "Penso che siano progetti di alta qualità – dice Paola Casara, assessora alla scuola del comune di Forlì –. C’è l’elemento della sperimentazione che è importante a tutte le età, c’è il racconto di storie reali: i ragazzi devono sapere che il percorso di un imprenditore è fatto anche di errori. E c’è il legame tra tradizione del territorio e innovazione. Insomma, sono incontri che attivano degli interessi, perché le passioni vanno valorizzate fin da piccoli e Cna ha capito questo".