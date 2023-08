Arte, antichità e aperitivi: ultimo appuntamento estivo

Ultimo appuntamento estivo con ‘Di giovedì - arte, antichità, aperitivi’ questa sera a Castrocaro Terme. Dalle 20 piazza Paul Harris (in viale Marconi a fianco del Gran Caffè 900) si animerà grazie al mercatino dell’artigianato e del brocantage, con tante proposte frutto di creatività e abilità manuale, prodotti tipici del territorio e le bancarelle riservate ai bambini per lo scambio di giocattoli, figurine, libri, ecc. Dalle 20 alle 23 la Pro loco di Terra del Sole darà vita a un laboratorio sulla stampa a ruggine in piazza Machiavelli, teatro alle 21 del concerto della Pink Orchestra Santa Cecilia.

Fondata l’8 Marzo 2018, in occasione della giornata della donna, l’insieme tutto al femminile accoglie allieve, ex allieve e insegnanti della scuola di musica G. Rossini di Terra del Sole. L’ingresso è libero.

Chi desidera dedicarsi allo shopping potrà inoltre approfittare dell’apertura serale dei negozi, magari alternando un acquisto a un aperitivo o a una cena speciale nei bar e ristoranti della zona. ‘Di giovedì - arte, antichità, aperitivi’ è organizzato dal consorzio di promozione turistica Castrumcari in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Per informazioni, contattare l’ufficio Iat allo 0543.769631; 39 350 5193970 – [email protected].

f.m.