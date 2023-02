Arte contemporanea, folla all’inaugurazione

E’ stata inaugurata mercoledì 15 febbraio, nel Palazzo pretorio di Terra del Sole, la mostra ‘Picta, rassegna d’arte contemporanea’. All’evento erano presenti numerosi appassionati d’arte: oltre 200 fra cittadini, artisti, critici e rappresentanti di varie istituzioni della zona fra cui il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi, che ha evidenziato l’importanza dell’arte e della cultura in un momento storico in cui, invece, quel che importa a gran parte della gente è la comunicazione digitale.

La mostra comprende 84 opere realizzate da 28 artisti noti non solo a livello nazionale ma anche internazionale per la cura e l’impegno con cui si dedicano all’arte, attraverso la quale intendono mostrare la parte più autentica di sé e rendere partecipi i visitatori delle tante emozioni che un quadro, una scultura o una fotografia sanno trasmettere. Il direttore artistico della mostra, Giuseppe Bertolino, e il curatore, il critico d’arte Michele Govoni, hanno evidenziato come il tema della rassegna, il colore, sia un mezzo straordinario che allarga l’immagine a varie letture e alimenta personali interpretazioni. La collettiva è volta a far scoprire o riscoprire artisti e opere anche a chi non frequenta abitualmente i luoghi dell’arte, come sottolineato da Gianni Lombardi, vicepresidente della Banca di Credito Cooperativo, che ha creduto nel progetto quando ancora era solo poco più che un’idea. "Abbiamo subito sposato l’evento perché di ampio respiro e di forte potere divulgativo – le parole del manager –: la cultura, nelle varie forme, è sempre sinonimo di crescita per un territorio".

‘Picta’ resterà aperta fino al 18 marzo e potrà essere visitata nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì (16-19), il sabato previo appuntamento (333.4608113); è possibile prenotare visite guidate (348.9206619).

Durante il periodo della mostra sono previsti alcuni eventi collaterali: il primo appuntamento si terrà domani alle 17,45 con la presentazione del libro ‘Con loro’ scritto dai fratelli gemelli Alfonso e Nicola Vaccari, autori anche di alcuni dipinti esposti a Picta. L’argomento trattato sono gli Ufo. Il libro sarà presentato da Simone Valmori con letture di Giampiero Bartolini.

Rosanna Ricci