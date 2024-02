Arte e ambiente, successo per l’inaugurazione della mostra

Circa cento persone hanno preso parte all’inaugurazione della mostra ‘Forum sul paesaggio n. 3’, esposizione pittorica dedicata ad arte e ambiente, visitabile fino al 29 febbraio nel Palazzo pretorio di Terra del Sole. "Quando l’anno scorso abbiamo inaugurato la mostra c’era la neve, oggi sembra primavera e questa è già una delle evidenze che dovrebbero allarmarci sempre più sui mutamenti climatici cui stiamo assistendo – ha sottolineato il critico d’arte Arfelli durante la presentazione –. L’arte, con i propri messaggi di bellezza e di denuncia, può fare la sua parte per tenere alta l’attenzione su temi che sono già prioritari per la salvaguardia della vita e del pianeta stesso". Una riflessione particolarmente significativa nel periodo storico in cui i cambiamenti climatici rappresentano un’emergenza sociale avvertita in tutto il pianeta. Numerosi anche gli artisti presenti al taglio del nastro: virtuosi del pennello selezionati da tutta Italia da Silvia Arfelli, titolare dell’agenzia Maya Desnuda e direttrice artistica delle mostre organizzate nell’edificio rinascimentale in collaborazione con la Pro loco medicea. Molti dei protagonisti dell’esposizione hanno soggiornato nelle strutture ricettive locali e hanno avuto l’opportunità di scoprire il territorio, esprimendo "grande ammirazione per l’architettura della cittadella fortificata di Terra del Sole e per una località che non conoscevano".

La mostra è visibile nel salone d’onore del Palazzo pretorio tutti i giorni 15.30-19.30. Chiuso lunedì. Info: 334.2604929.

Francesca Miccoli