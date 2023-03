Arte e inclusione, ecco i premiati del concorso al liceo Canova

Il tema dell’inclusione è centrale nelle attività promosse quest’anno dal Lions Club Valle del Bidente in collaborazione con il Liceo Artistico e Musicale ’Antonio Canova’ di Forlì.

Proprio in questi giorni è giunto al termine il concorso intitolato ’Arte e inclusione’ in cui gli studenti del liceo Canova si sono cimentati nella realizzazione di opere che promuovessero messaggi di solidarietà e inclusione. I tempi principali trattati attraverso i loro lavori sono stati il superamento della disuguaglianza di genere e la promozione dell’unicità dei singoli individui.

Sono tre le opere vincitrici: primo posto per ’Robini’ di Thomas Calisesi, giunto in testa precedendo Diana Maimescu con ’Buio’ e Filippo Manzoni con ’Pesce fuor d’acqua’.

"Le tre opere – spiega la dirigente scolastica Electra Stamboulis – si sono distinte per la forte adesione tra il messaggio e la rappresentazione artistica, per l’idea originale e per la capacità comunicativa".

I vincitori sono stati quindi premiati sabato scorso al Circolo Aurora (Palazzo Albicini, corso Garibaldi 80) nel corso di un evento benefico organizzato dal Lions cui ha fatto seguito anche un’asta benefica.

I partecipanti all’evento hanno anche potuto prenotare una copia fotografica di una delle opere vincitrici del concorso in modo da sostenere il percorso e la formazione artistica dei tre vincitori. Per maggiori informazioni su tutte le attività didattiche e le iniziative culturali del liceo consultare il sito www.liceocanovaforli.edu.it.