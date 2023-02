Arte e lavoro: esposizione alla Dino Zoli

Corpi che entrano in relazione con altri corpi e con gli spazi deputati al lavoro. E la luce, intesa come elemento salvifico, simbolo di apertura e speranza, portatrice di gioia e abbracci dopo anni di distanziamento forzato e solitudine. Si chiama ‘Se ci fosse luce sarebbe bellissimo’ ed è la mostra personale dell’artista romana Elena Bellantoni: sarà inaugurata sabato alle 18, alla Fondazione ‘Dino Zoli’ di Forlì. Curata da Nadia Stefanel, l’esposizione racconta il progetto di ricerca sviluppato da Bellantoni all’interno dell’azienda ‘Dino Zoli Textile’, con il coinvolgimento del personale, la frequentazione degli spazi e la valorizzazione di materiali e risorse aziendali. Nata nel 1972 da un’intuizione di Dino Zoli, l’impresa produce tessuti per l’arredamento, esportandoli in più di 60 paesi nel mondo. Da tempo realizza anche collezioni ecosostenibili.

È proprio la luce ad aprire e chiudere idealmente il percorso della mostra, con due scritte al neon: prima il blu di ‘Se ci fosse luce sarebbe bellissimo’, frase ripresa dall’ultima lettera scritta dall’onorevole Aldo Moro alla moglie, pochi giorni prima della sua tragica morte, avvenuta nel 1978. Poi il rosso di ‘C’era una voglia di ballare che faceva luce’, citazione di Francesco Guccini che ben riassume le aspettative del dopoguerra e la speranza in un futuro migliore.

La stanza principale della Fondazione è occupata da un’installazione di quattordici abiti-scultura, realizzati con i tessuti provenienti da ‘Dino Zoli Textile’, realizzati in lino rosa per alludere al corpo e in velluto grigio-azzurro per richiamare l’aspetto delle tute da lavoro, gli abiti presentano una forma a trapezio, in grado di accogliere sia il corpo maschile sia quello femminile. Fulcro della mostra è l’omonimo video, realizzato lo scorso gennaio e caratterizzato da una mescolanza inedita tra gesti tipici del lavoro quotidiano e performance collettive.

"Sul luogo di lavoro – dichiara Monica Zoli, socia del gruppo Dino Zoli – si trascorre una parte importante della propria giornata e della propria vita. L’incontro con l’arte favorisce la creatività e il benessere personale, contribuendo a migliorare la qualità del tempo trascorso lavorando. Questo progetto, in particolare, ha toccato un punto nevralgico, quello delle relazioni interpersonali. Mi sento di consigliare ai colleghi il ‘contagio’ con l’arte: un risultato certo è l’apertura di visione, a beneficio di tutti".

Elena Bellantoni ha vinto il ‘Premio speciale Fondazione Dino Zoli e Dino Zoli Textile’ in occasione dell’edizione 2020 di Arteam cup, concorso artistico nazionale promosso dall’associazione culturale Arteam di Albissola Marina (Sv), di cui il gruppo Dino Zoli è partner. Si potrà visitare la mostra fino al 4 giugno.

Maddalena De Franchis