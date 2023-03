Arte e moda, incontri sulla mostra

Alle 16.30 nel salone comunale, in piazza Saffi, prenderà il via il ciclo di incontri ’Arte e Moda: la Bellezza tra caducità e immortalità’, una serie di eventi collaterali alla grande mostra ’L’Arte della Moda’ proposti dall’associazione culturale San Mercuriale e dal Centro Diego Fabbri. Dopo i saluti di Paolo dell’Aquila, presidente dell’associazione, e di Valerio Melandri, assessore alla Cultura del Comune di Forlì, il prof Marco Vallicelli, storico dell’arte e docente al Liceo artistico, presenterà ’L’abito non fa... il quadro. Quando la storia dell’arte interseca la moda’. I sei incontri, che si svolgeranno fino al 6 maggio, sono attraversati, spiega Clara Vera Dell’Aquila, presidente emerito dell’associazione da due fili conduttori. Il primo, storico, segue le cadenze temporali della mostra; il secondo, teoretico, si concentra sul dibattito ArteModa, ponendo, da angolazioni diverse, alcune domande sulle quali esiste un’ampia letteratura". Sabato 1 aprile il dottor Pierluigi Moressa interverrà su ’Aspetti psichici della Moda tra norma e libera creazione?’; sabato 15 il prof Marcello Motta parlerà di ’Duemila anni di Moda e design Made in Italy’. Sabato 22 Gabriella Fabbri relazionerà su ’Gioielli: arte da indossare’. Il 29 sarà la volta di Giulio Antonio Borgatti che interverrà su ’Letteratura alla moda. Da Parini a Moravia’. Il 6 maggio ’Il Dialogo della moda e della morte di Giacomo Leopardi’ con il prof Pantaleo Palmieri. Gli incontri sono proposti con il patrocinio del Comune di Forlì e dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna, e il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. www.sanmercuriale.it, [email protected]

Alessandro Rondoni