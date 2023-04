Arte e moda, mostre aperte a Modigliana

Saranno visibili anche nelle due aperture straordinarie delle celebrazioni del 25 aprile e 1° maggio le due mostre, eventi collaterali alla più importante promossa dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in corso ai Musei del San Domenico: ‘L’arte della moda’, che hanno riscosso molto successo essendo state visitate da centinaia di persone.

‘I AM’ a cura dell’Accademia e dell’Associazione Caffè Michelangiolo si trova nella suggestiva ex chiesa di San Rocco, in piazza Pretorio 7. Stefania Puntaroli, artista presente a questa collettiva con alcune delle sue opere, ha commentato: "Ho avuto il piacere di esporre per la seconda volta la mia tela più grande dal titolo ‘Book fractal’, assieme a capi di moda ed opere incisorie, scultoree e pittoriche che si ricollegano al progetto di pittura indossabile, che indaga temi legati all’antica arte rupestre e alle geometrie frattali".

Mentre l’altro evento, ‘Sogno’, a cura del circolo fotografico ‘La Roccaccia’ sarà visitabile dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 nella sala della Misericordia, in piazza Vittorio Veneto, 17. Nelle stesse due date celebrative della Liberazione e del Lavoro, dalle ore 17 alle ore 20, saranno aperti anche il museo civico ‘Don Giovanni Verità’, in via Garibaldi, e la pinacoteca comunale ‘S. Lega’, in piazza Pretorio.

Giancarlo Aulizio