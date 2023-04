Arte e moda, mostre collaterali a Modigliana

Per la quinta volta consecutiva l’Accademia degli Incamminati di Modigliana partecipa con un suo evento collaterale che si chiama ‘I AM’, acronimo delle parole arte e moda ma anche la prima persona singolare del verbo essere in inglese ‘Io sono’, alla grande mostra forlivese intitolata ‘L’Arte della moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni. 1789-1968’. Le prenotazioni per la 18ª edizione della mostra nei Musei del San Domenico realizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, erano già trentamila il giorno dell’inaugurazione del 17 marzo scorso, a dimostrazione di quanto interesse e suggestione abbia suscitato.

Per Andrea Del Carria, presidente dell’associazione fiorentina ‘Caffè Michelangiolo’, che da sempre collabora con l’Accademia per questi eventi, "il binomio tra ‘arte e moda’ e ‘Io sono’ è il concetto sul quale ruota la collettiva allestita nell’ex chiesa di San Rocco a Modigliana, che indaga la vera essenza dell’essere che sta dietro all’apparente fascino della moda". Il connubio arte e moda è stato ripreso ovviamente dalle più importanti riviste del settore e non solo, anche per l’esposizione eccezionale di 300 tra abiti e dipinti dell’epoca divisi in 15 sezioni.

Tra queste opere d’arte anche il bellissimo quadro del grande pittore macchiaiolo modiglianese Silvestro Lega (1826-1895): ‘Curiosità’ (1869), con una giovane donna che sbircia attraverso le persiane socchiuse. D’altra parte per omaggiare Lega, che riposa accanto all’amico patriota don Giovanni Verità, (1807-1885) nel famedio del cimitero comunale del suo borgo natio, l’Accademia istituì dal 1959 al 1968 il premio di pittura a lui intitolato, e da 25 anni le famose ‘Feste dell’800’ del mese di settembre. Per il presidente Venerino Poletti "la nostra antica Accademia, fondata nel 1660, lo ha avuto fra i suoi soci ed è orgogliosa di partecipare con la sua mostra ‘I AM’ come evento collaterale della più importante manifestazione culturale e turistica del capoluogo".

‘I AM’ si terrà nell’ex chiesa di San Rocco in piazza Pretorio e sarà inaugurata domenica 16 aprile alle 10,30; sarà visibile i sabati e le domeniche fino al 1° maggio, alle 10-13 e alle 16-21, con due aperture straordinarie il 25 aprile e il 1° maggio. Un’altra mostra intitolata ‘Sogno’, anch’essa evento collaterale, sarà inaugurata sempre domenica 16 aprile alle 11,30 a cura del locale circolo fotografico ‘La Roccaccia’, nella sala della Misericordia in piazza V. Veneto 17.

L’altra mostra evento collaterale intitolata ‘Per filo e per segno’, si terrà ‘A Casa di Paola’ in via Costa 22 a Forlimpopoli , dal 15 aprile al 1 maggio. I tre eventi collaterali hanno i patrocini della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni di Modigliana e Forlimpopoli e il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Giancarlo Aulizio