Arte e risate al San Domenico. Un monologo ispirato alla mostra. Il ’regalo’ di Gene Gnocchi

Una conferenza, ma con risate annesse: si chiama ‘Lectio magistrahahalis’ lo spettacolo che l’attore Gene Gnocchi si appresta a portare in scena nella ‘Sala degli affreschi’ del San Domenico, nell’ambito delle iniziative collegate alla mostra ‘Il ritratto dell’artista’. Un monologo sull’arte realizzato ad hoc per l’esposizione forlivese su idea dell’attore stesso, ispirato dalla moglie Federica Baroncini, che svolge la sua professione di guida turistica anche al San Domenico: "L’idea – spiega Gnocchi – ci era venuta già lo scorso anno, quando avrei voluto preparare un monologo sui Preraffaelliti. In quell’occasione i tempi furono troppo stretti, ma l’occasione si è ripresentata, e forse ora l’argomento si prestava ancora meglio. Quello che farò sarà parafrasare la mostra in senso ironico, prendendo in esame alcune delle opere esposte, ma spaziando anche su altri dipinti e sculture conservati nei più importanti musei del mondo".

La volontà è quella di dissacrare la sacralità del museo declinandola in un’ottica nuova: "Quando si va in mostra – prosegue il comico – il clima è quasi religioso e mi è sembrato molto divertente mettere questa atmosfera tra parentesi giocando con l’ironia". Durante lo spettacolo, Gnocchi svilupperà anche diverse riflessioni sul presente: "Il tema dell’autoritratto apre a molti ragionamenti. Pensiamo, ad esempio, ai selfie: negli ultimi anni mi sono accorto che ogni volta che interpreto uno spettacolo da un’ora e mezzo, poi mi aspettano due ore di selfie con il pubblico, come se fosse un lavoro aggiuntivo. Ma non solo: partendo dagli autoritratti si può arrivare all’attualità seguendo molte strade diverse. Ad esempio, perché Balla, nel suo autoritratto che è anche simbolo della mostra, si è dipinto con un volto tanto sgomento? Cosa avrà visto? Noi cercheremo di rispondere a questa e a molte altre domande".

"Questa occasione – interviene il direttore delle grandi mostre Gianfranco Brunelli –, voluta da Gene Gnocchi, è una grande opportunità per ragionare con un taglio nuovo sul ruolo dell’artista. Si tratta di un esperimento mai fatto prima, con una sua forte connotazione di originalità, che ci consentirà di affrontare un’elaborazione semiseria sull’arte: del resto quando si ride non ci si limita a passare un momento piacevole, ma si assume una postura mentale diversa, capace di aiutare anche la riflessione". Lo spettacolo con Gene Gnocchi verrà replicato per quattro volte, sempre di sabato (il 10, 17 e 31 maggio e poi il 7 giugno) a partire dalle 18. L’ingresso è libero, ma la prenotazione è obbligatoria via mail a info@nandoeventi.it o telefonicamente al 335.6273866.

Sofia Nardi