Arte, gli ‘altari’ di Camarilla: mostra e incontro a Bertinoro

Fino al 6 aprile il Museo interreligioso di Bertinoro ospita l’esposizione ‘Altari mediterranei - Messaggeri’, allestita dall’artista siciliano Luigi Camarilla nell’ambito di Picta, Rassegna europea di arte contemporanea, in corso nel Palazzo pretorio di Terra del Sole. Per la seconda edizione, infatti, l’evento ideato dal maestro Giuseppe Bertolino e organizzato da Cava forever group valica i confini della cittadella medicea e approda in luogo di alto valore spirituale, dove le culture e le religioni monoteistiche possono incontrarsi e dialogare all’insegna della tolleranza e del rispetto.

In tale contesto trova ospitalità la mostra di Camarilla, figlia del progetto artistico ‘Pellegrinaggio d’amore-dalla Passione alla Coscienza’, già materializzaosi in una prima monumentale installazione di 32 opere indivisibili, ‘Altari mediterranei’, costruiti con i legni delle vecchie barche dei pescatori siciliani e dei migranti. Le opere esposte a Bertinoro, realizzate successivamente, sono disseminate come messaggeri, "navigando la terra con spirito di mare. Opere che sottolineano l’importanza del bello, utile per poter contribuire a migliorare la società – spiega il maestro Bertolino –. Una società che purtroppo per comunicare si affida sempre più ai social, eludendo i contatti e ignorando i valori. Anche per questo l’arte può essere utile: per dare stimoli e riflessioni; ti invita ad avere un punto di vista".

Domani le opere di Amarilla saranno al centro dell’incontro (ingresso libero) ‘Arte in Italia’, a Bertinoro alle 17.30. Interverranno Simone Valmori (presidente del Museo) Michele Govoni (critico d’arte e curatore di Picta), Maurizio Gioiello (giornalista e scrittore), Liviana Zanetti (presidente di Romagna Toscana e già leader di Apt Emilia-Romagna), Gessica Allegni e Francesco Billi, sindaci di Bertinoro e Castrocaro Terme e Terra del Sole; ospite il prefetto Rinaldo Argentieri.

Francesca Miccoli