Arte, intesa con Cento per valorizzare i musei

Dopo il prestito di cinque opere (due di Guercino e tre di artisti guerciniani) strategiche per l’allestimento della rassegna dedicata al grande artista centese Guercino, inaugurata il 21 settembre presso la Chiesa di San Lorenzo a Cento, l’amministrazione comunale di Forlì, con il supporto di Civitas srl, rafforza il legame con la città di Cento attraverso un protocollo d’intesa per la valorizzazione delle proposte negli istituti museali. I visitatori che acquisteranno un biglietto per una delle mostre i Musei San Domenico, alla chiesa di San Lorenzo di Cento o alla pinacoteca Guercino avranno diritto a un ingresso ridotto presso nelle altre sedi museali dell’accordo.

"Per chi verrà alla mostra di Forlì con il biglietto di una delle due sedi centesi, è previsto l’ingresso ridotto a 12 euro – spiega il vicesindaco con delega alla cultura Vincenzo Bongiorno –. Viceversa, gli utenti che si recheranno a Cento con il biglietto della mostra di Forlì, è previsto il ridotto a 10 euro. Con questo accordo – aggiunge – consolidiamo un modello di collaborazione istituzionale a servizio della comunità, che fa bene ai nostri territori e contribuisce a posizionare Forlì in termini di città d’arte e di cultura. Ringrazio per questo percorso condiviso il Comune di Cento e la Fondazione Cassa dei Risparmi, per il tramite della sua società strumentale Civitas srl".

"Proseguiamo con gioia la collaborazione con il Comune di Forlì, che ringrazio, attraverso quest’accordo che unisce le nostre città e ne valorizza le bellezze" dichiara l’assessora alla cultura di Cento Silvia Bidoli. Concorda Gianfranco Brunelli, direttore delle mostre e vicepresidente della Fondazione Carisp: "Si conferma con questa iniziativa lo spirito di collaborazione tra eventi espositivi della nostra Regione. Si tratta di un valore aggiunto e di una forma di rete che vuole diffondere la conoscenza dei nostri capolavori".