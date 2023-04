Arte, moda e storia in mostra a Modigliana

Sono stati inaugurati ieri mattina a Modigliana due eventi collaterali alla mostra in corso ai Musei del San Domenico, organizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Si tratta di due mostre molto diverse tra loro, ma entrambe capaci di suscitare forti emozioni che vanno a inserirsi in un ricco programma artistico e culturale localizzato in diversi luoghi del territitorio, capace di toccare il tema della moda nella storia.

La prima si intitola ‘I am’, acronimo delle parole arte e moda e prima persona singolare del verbo essere in inglese ‘Io sono’, a cura della locale Accademia degli Incamminati e dell’associazione Caffè Michelangiolo, nell’ex chiesa di San Rocco in piazza Pretorio, visibile nei weekend fino al 1 maggio, ore 10-13 e 16-21, con due aperture straordinarie il 25 aprile e il 1 maggio. Questa inaugurazione è stata preceduta dall’intervento del figurante-commediante Giuseppe Baldini che ha raccontato la tragica vicenda umana di Maria Stella Chiappini, oggetto di un leggendario ‘baratto’ che ha avuto luogo proprio in quella piazza Pretorio: si tratta di uno scambio di neonati avvenuto il 16 di aprile del 1773, esattamente 250 abbi orsono, portò sul trono di Francia un modiglianese, diventato Re Luigi Filippo I il democratico sovrano Filippo Ègalitè, il tutto per non pregiudicare la successione al trono allora negata alle donne. Al racconto ha presenziato anche il brisighellese Luigi Rivola, considerato il maggior esperto mondiale della vicenda.

L’inaugurazione è proseguita con i saluti e i ringraziamenti del sindaco Jader Dardi a tutti i coinvolti in queste due iniziative ed è proseguita con i saluti del rappresentante della Fondazione Cassa dei Risparmi, il consigliere Giuseppe Mercatali, dell’Accademia il vicepresidente Giancarlo Aulizio, di Andrea del Carria presidente del Caffè Michelangiolo e per il circolo fotografico ‘La Roccaccia’ di Idilio Galeotti vicepresidente. Del Carria, curatore della mostra, ha sottolineato che: "Il titolo ’I am’ vuole svelare la realtà dei concetti che gli stanno dietro: l’apparenza e l’essere, osservando arte e moda da una postura critica diversa dall’evento forlivese, entrando nelle profondità del binomio e contemporanea per l’espressione artistica degli autori coinvolti".

A seguire si è inaugurata anche la seconda mostra, dal titolo ‘Sogno’, promossa dal locale circolo fotografico ‘La Roccaccia’ nella sala della Misericordia in piazza Vittorio Veneto dove sono state esposte una trentina di magnifiche immagini realizzate anche con tecniche sperimentali da cinque fotografi. Per Galeotti: "Il sogno, l’arte e la moda trovano un unico comune denominatore tra eleganza estrema e maestosa bellezza. Tutte le espressioni d’arte riflettono quelli che sono gli scenari sociali e di vita reale e anche la moda, rispecchia i cambiamenti così come i nuovi bisogni possano invece riflettere questa nostra attitudine a Sognare. Il sogno è vita".

La terza mostra evento collaterale intitolata ‘Per filo e per segno’, é stata invece inaugurata sabato scorso a Forlimpopoli ‘A Casa di Paola’ in via Costa. Tutti i tre eventi collaterali sono patrocinati dalla Regione Emilia-Romagna e dai Comuni di Modigliana e Forlimpopoli, hanno i contributi della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e la collaborazione delle Associazioni Caffè Michelangiolo, Florence Biennale, Casa di Paola e il circolo fotografico ‘La Roccaccia’.