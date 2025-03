Arte, musica e sport: una solidarietà che si tinge di rosa

La Giornata internazionale dei diritti della donna è ricca di eventi. Alle 15 a Formì lo Ior ha organizzato la Strawoman, una corsa-camminata solidale per sostenere la ricerca contro il cancro. Madrina dell’evento l’atleta olimpica Gaia Sabbatini. Al PuntadiFerro, alle 15.30, sfilata ‘Abiti vintage con un cuore’, promossa da Forlifarma dell’artista Liana Berti. Ospite lo stylist Giovanni Ciacci. Alle 17, all’oratorio San Sebastiano apre la mostra ‘Imperfect Islands’ di Liliana Santandrea. A Modigliana, alle 17 in sala Bernabei, si tiene l’incontro ‘Visioni di Libertà: donne tra cultura e diritti’; alle 18, il gruppo di lettura don Giovanni Verità ha organizzato un momento dedicato al racconto delle vite di alcune donne coraggiose. A Palazzo Albicini, alle 18, si terrà il concerto ‘L’Arpeggione’. Saranno eseguiti i brani di Schubert da Giada Moretti, al violoncello e Pierluigi Di Tella, al pianoforte. Al San Luigi proiezione alle 21 del film ‘Diamanti’. Oggi e domani, il Conad La Cava donerà 10 centesimi per ogni scontrino a favore dei progetti di Cavarei per le donne in difficoltà. Anche Picta Romagna celebra la donna. Alle 17 il Palazzo pretorio di Terra del Sole ospita la conferenza ‘Il filo e il segno nelle poetiche di Maria Lai e Carla Accardi’ a cura del critico d’arte Gianna Panicola. L’ingresso è libero. Al termine brindisi.