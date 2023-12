Arte nei paesi. Statue animate, tra edifici rurali e locali sfitti

Meldola diventa Città dei Presepi fino al 6 gennaio a cura della Comunità Cristiana Cattolica Meldolese e del Comune. Per la rassegna ‘Presepi animati’ a cura di Davide Santandrea il presepe alla Casa Foresteria e Chiesina del cimitero ai piedi del Castello di Castelnuovo resterà aperto fino al 28 gennaio, così come quello di Ricò nella chiesa di San Giovanni Evangelista e quello nella Chiesa di San Nicolò. Per la 29ª edizione del Presepe vivente promosso dalle associazioni di volontariato il 6 gennaio (15-17,30), rappresentazione con ‘I Re Magi’. A Giaggiolo (Civitella) il presepe si trova a fianco della rocca malatestiana già dominio di Paolo ‘il bello’. La Natività è stata realizzata da Gianfranco Castellucci mentre la Protezione civile di Bertinoro-Civitella ha pensato all’impianto elettrico e a ripulire l’area.

Sempre a Civitella si possono visitare alla Rocca del Castello i presepi realizzati da Rinaldo, Marzia, Nelly, Vasile, Claudio Piccolomini e Roberta, Gianfranco e Patrizia, la domenica ore 10-12 e 15-18 fino al 5 gennaio.

A Galeata i presepi sono esposti nei negozi e nei locali sfitti del centro storico. Particolare menzione per quelli dell’Auser, delle chiese di S. Pietro in Bosco a Galeata e di S. Maria dei Miracoli a Pianetto visitabili dalle 8 alle 20. Nella chiesa di San Zeno il presepe si può visitare dalle 16, sabato e domenica anche al mattino. Corniolo è diventato ‘Villaggio di Natale’: lungo le vie e gli angoli del borgo sono allestite 50 Natività per la rassegna ‘Le vie dei presepi’ promossa dalla Pro loco; fino al 7 gennaio al Centro di educazione ambientale (15,30-18,30) si potranno ammirare i presepi che partecipano al concorso i cui vincitori saranno scelti da una commissione e dal pubblico. A Poggio alla Lastra, a pochi chilometri da Santa Sofia, in direzione del Carnaio, la comunità ha allestito negli edifici rurali le scene della Natività ad altezza d’uomo in un’atmosfera veramente suggestiva.

È visitabile per tutto il periodo delle feste il presepe in grotta a Bertinoro proprio sotto le mura. Si accede a piedi percorrendo il sentiero Monte dei Preti di fianco alla via del Soccorso. È aperto ogni sabato, domenica e festivi, ore 10-12 e 14,30-17,30. Allestito in un’antica neviera è gestito dai volontari dell’associazione Il Molino. ‘Sub tutela Dei - Sotto lo sguardo di Dio’ è il titolo del presepe meccanico allestito all’interno della Basilica di San Rufillo a Forlimpopoli. È possibile visitarlo fino all’11 febbraio, tutti i giorni ore 9-18.

