Arte, sport e socialità: Forlì cresce. Investiti 13,6 milioni in 8 progetti

Sono otto i nuovi progetti dell’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile (Atuss) che verranno finanziati a Forlì: i temi sono istruzione, cultura, sport, turismo, ecologia, benessere sociale, salute, sport, trasformazione digitale, innovazione, imprese e infrastrutture. A presentare l’Atuss ieri in municipio è stato il presidente della Regione Stefano Bonaccini, insieme al sindaco Gian Luca Zattini. I progetti si avvalgono del contributo di 8 milioni e 470mila euro dei Programmi regionali Fesr e Fse+ e di 5 milioni e 227mila euro di risorse comunali, per un investimento complessivo di 13 milioni e 697mila euro: progettualità che rispondono agli obiettivi della programmazione regionale, condivisi con gli Enti locali, e che vedono un utilizzo integrato dei fondi europei e forti complementarietà con il Pnrr.

"Con queste risorse andremo a completare alcuni interventi strategici per lo sviluppo della nostra città. Si tratta di opere e infrastrutture che riguardano la sfida della sostenibilità ambientale, l’inclusione sociale, la ricettività del nostro territorio e l’imprenditorialità giovanile – ha sottolineato il sindaco Zattini –. Penso ad esempio all’ultimo stralcio del San Domenico, che si appresta a diventare il più grande polo museale di Forlì e della Romagna, o al complesso del Ronco Lido, che grazie a questi importanti investimenti potrà rinascere all’insegna dello sport e della socialità. Ognuno di questi progetti, si inserisce in un quadro più ampio di riqualificazione del patrimonio urbano e incremento della qualità della vita dei nostri cittadini. Voglio ringraziare – ha concluso Zattini – tutto il team di funzionari e tecnici del Comune che hanno lavorato alla redazione dei progetti e la Regione Emilia-Romagna, con la quale abbiamo sempre condiviso la volontà di sviluppare il nostro territorio, procedendo insieme al di là di differenze politiche che, comunque, non intervengono mai nelle nostre attività amministrative".

"I progetti di Forlì – è poi intervenuto Bonaccini – puntano alla rigenerazione e riqualificazione urbana con consumo di suolo a saldo zero, a valorizzare le eccellenze culturali e la mobilità sostenibile, con una attenzione particolare all’occupazione dei giovani e alla innovazione digitale, un altro passo importante nello sviluppo del percorso che insieme agli Enti locali stiamo realizzando per raggiungere gli obiettivi definiti nel Patto per il lavoro e per il Clima nella Strategia regionale Agenda 2030, percorso che diventa particolarmente importante nei territori più colpiti dall’alluvione. Valorizzare le vocazioni dei singoli territori e generare uno sviluppo sostenibile attraverso una programmazione condivisa è un obiettivo prioritario della Regione, per dare un futuro di qualità a tutte le cittadine e i cittadini, generare coesione sociale e uno sviluppo ecosostenibile".