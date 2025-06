‘ArteinTorre’ a Portico. Volti, simboli e paesaggi

La Torre Portinari di Portico di Romagna, mastio del castello dei conti Guidi e risalente a prima del Mille o addirittura all’epoca bizantina-ravennate, sarà protagonista quest’estate del progetto ‘ArteinTorre’, che nasce per valorizzare i borghi medievali dell’Appennino, non solo sotto il profilo enogastronomico e paesaggistico, ma anche storico e artistico. Ad organizzare l’iniziativa è il Comune di Portico e San Benedetto, in rete con ‘Dialoghi d’Arte tra Montone e Tramazzo’ ovvero con i Comuni di Dovadola, Rocca, Tredozio e Modigliana, uniti dal progetto ‘Versanti culturali’ promosso dalla Regione Emilia Romagna, per la promozione della cultura e dell’arte nei borghi di montagna, col contributo del Parco nazionale delle Foreste Caentinesi e sponsor locali.

"Nella Torre Portinari – spiega Anna Facciani, consigliera comunale con delega alla cultura – si terranno due mostre: la prima, dal titolo ‘Memorie di un viaggio mai esistito. Volti, simboli e paesaggi’ si terrà dal prossimo 28 giugno al 27 luglio; la seconda ‘L’altro volto della terra’ dal 20 settembre al 20 ottobre". Spiega Matteo Lucca, curatore dell’esposizione: "La mostra, che aprirà sabato 28 giugno, prende spunto da un episodio di cui narra Yung in visita a Ravenna nel 1933 quando, ricordando le opere del Battistero Neoniano, racconta di aver visto un mosaico che non c’è, diventando così un pretesto per immaginare un viaggio mai esistito, ma che la potenza dell’arte riesce ad evocare e narrare. Attraverso mosaici, disegni, pitture, schizzi e diari di 10 studenti dell’Accademia di belle arti di Ravenna entriamo dentro alla dimensione onirica convinti di essere lucidi, eppure nel ricordo che crediamo reale si insinua il dubbio, o ci pone di fronte ad una verità che nella veglia non vogliamo accettare. Un viaggio di cui le immagini a tratti psichedeliche e visionarie si alternano ad una chiarezza sempre smentita. Tra paesaggi, volti e simboli si sviluppa un percorso che dalla materia solida seppur frammentata del mosaico via via si fa sempre più evanescente fino a pellicole di luce, ritratti liquefatti e calligrafie segrete. Per poi svegliarci increduli domandandoci quale sia la realtà".

Conclude Facciani: "Si tratta di un progetto importante per il nostro Comune, che spero faccia partire un volano di manifestazioni artistiche sempre più di livello, all’interno della nostra bella torre che si presta a questi eventi, come già si sta facendo in molte torri della regione".

Quinto Cappelli