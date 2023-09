Arti intermediali, è qui la festa Tre giorni con Ibrida all’ExAtr

Da domani a domenica, con anteprima oggi, si svolge a Forlì nell’area di EXATR (piazzetta Savonarola) l’ottava edizione di ‘Ibrida - Festival Internazionale delle Arti Intermediali’ che presenterà videoarte, performance art, installazioni interattive, dialoghi, workshop e musica elettronica. Il titolo della rassegna, diretta da Francesca Leoni e Davide Mastrangelo, è ‘Novacene’, tratto dal libro dello scienziato James Lovelock in cui l’autore precisa che l’Intelligenza Artificiale si prenderà cura della nostra terra. Di seguito proposte e novità del Festival nei suoi vari settori.

Performance live. Saranno cinque: ‘Dissonance’ di Rafael (anteprima mondiale, sabato alle 21.30), ‘Aganis’ di Dominic Sambucco (domenica alle 22); ‘Nostalgia for the Androgynous’ con Kratu (Serena Dibiase) e Mein Licht (Antonella di Tillo), ‘My own private Afghanistan’ di Massimo Pupillo e ‘Pardone-Moi, Oliver! 16 oiseaux pour Oliver Messiaen’ di Økapi (sabato alle 22.30).

Proiezioni. Verranno proiettate oltre cento opere video divise in tre sezioni: Kinesis, Segnali e Percezioni, con la presenza di ‘Videoformes’, il più importante Festival di videoarte al mondo.

Installazioni. Saranno in mostra per tutto il Festival opere create da Donato Piccolo, Virgilio Villoresi, Igor Imhoff, Elena Bellantoni e Michele Di Pirro oltre a quattro lavori realizzati dagli studenti del corso di tecniche intermediali della performance art organizzato da Cna con Vertov Project. Alla miglior opera di videoarte sarà assegnato il premio Ibrida Forlì Prize.

Incontri. Il critico d’arte Bruno Di Marino presenterà il suo ultimo libro ‘Nel centro del quadro. Per una teoria dell’arte immersiva dal mito della caverna al VR’. Sono in programma anche un dialogo sull’Intelligenza Artificiale e Art Magazine Talk, Inoltre, domenica pomeriggio si terrà un incontro con Gabriel Soucheyre, che presenterà il già citato Videoformes dedicato all’arte digitale e video arte.

Arte visiva. Verrà presentata la mostra ‘Animagia. Dispositivi, visioni, film’ di Virgilio Villoresi esposta alla Fondazione Zoli e curata da Bruno Di Marino.

Workshop. Sono in programma due corsi di formazione: uno sul rapporto tra fotografia e Intelligenza Artificiale, a cura di Filippo Venturi, e uno sul video e l’avvento dell’AI, con Igor Imhoff.

Ingresso unico del biglietto per le serate 12 euro, incontri gratuiti, workshop 30 euro, pacchetto due workshop 50 euro.

Rosanna Ricci