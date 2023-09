Arti intermediali in vetrina Debutta ‘Dissonance’

La giornata odierna di Ibrida Festival Internazionale delle Arti Intermediali negli spazi di ExAtr (piazzetta Savonarola, Forlì), sarà particolarmente piena di iniziative: dalle 10 alle 13 Igor Imhoff proporrà il workshop ‘Stable diffusion. Il video è l’avvento dell’AI’ in cui saranno analizzati gli strumenti e le librerie per sfruttarli al meglio.

Alle ore 17,30 si terrà Art Magazine Talk con ‘Novacene’ in cui si discuterà su opere artisti progetti e sul loro racconto e verranno condivise alcune domande relative al rapporto tra autore creativo e AI generativa, sul triplo binario di opere artisti progetti e del loro racconto. Parteciperanno Federico Abate (assistente editoriale), Eleonora Frattarolo (docente ed editorialista), Leonardo Regano (curatore), ed Emanuela Zanon (direttore editoriale). Modera Michele Pascarella. Saluti introduttivi di Francesca Leoni e Davide Mastrangelo. Dalle ore 19 alle 24 sono in programma le selezioni del concorso di video arte per la prima edizione del premio Ibrida Forlì Video Art Prize.

In questi stessi orari si potranno visitare le installazioni di Donato Piccolo, Virgilio Villoresi, Elena Bellantoni, Igor Imhoff e Michele Di Pirro, nonché i quattro lavori realizzati dagli studenti del corso di tecniche intermediali della performance art organizzato da Cna Formazione Forlì - Cesena in collaborazione con Vertov Project.

Alle ore 21,30 si terrà l’anteprima mondiale di ‘Dissonance’ dell’artista spagnolo Rafael che presenterà polifonie a ruota libera e dissonanze. Alle 22.30 sarà la volta del compositore elettronico franco-italiano Økapi, accompagnato dal visual artist Simone Memè, con ‘Pardone-Moi, Oliver! 16 oiseaux pour Oliver Messiaen’ dedicato agli uccelli in cui verranno presentati immagini e suoni che si contaminano, dialogano, si fondono in un inno alla natura. Il live si compone di tre movimenti (amore umano, amore divino, amore per la natura) in un crescendo visivo e sonoro. Ingresso unico 12 euro, incontro gratuito, workshop 30 euro. Il Festival è possibile grazie al contributo del Comune di Forlì, della Regione Emilia- Romagna e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Con il supporto di BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese e di e PubliOne Società Benefit. Info e programma dettagliato: http:ibridafestival.it

Rosanna Ricci