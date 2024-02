Arti performative e filosofia, laboratorio al via domani

Domani dalle 15 alle 18, alla Fabbrica delle Candele in piazzetta Corbizzi 30, Forlì, si terrà il primo appuntamento del secondo ciclo di approfondimenti sul pensiero educativo tra arti performative e filosofia, curato da Masque teatro con il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì. Il primo appuntamento del ciclo di laboratori gratuiti dedicati ai giovani under 35 ha per titolo ‘Lo scorpione guarisce lo scorpione’ ed è condotto da Eleonora Sedioli (nella foto), performer ed attrice di Masque teatro, in cui verranno evidenziate le espressioni del corpo e dello sguardo per far emergere la natura intima del gesto. In pratica i giovani partiranno dal corpo per conoscere la forza dell’espressività e della creatività. Poi, attraverso alcune parole chiave si giungerà a creare nuove forme. Il ciclo dei laboratori proseguirà con altri quattro appuntamenti tra marzo ed aprile sempre di sabato pomeriggio dalle 15 alle 18 nelle sedi della Fabbrica delle Candele e nel Teatro Felix Guattari. Informazioni e iscrizioni: Masque teatro / 393.9707741 – masque@masque.it , www.masque.it.

