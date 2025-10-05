Arti sceniche, laboratorio al via con il Teatro delle Forchette

Al via domani il nuovo laboratorio organizzato dal Teatro delle Forchette, un ciclo formativo di tre anni che offre un’educazione completa alle arti sceniche, con rilascio di attestato annuale e, al termine, del diploma generale di teatro, oltre alla possibilità, per chi interessato, di attivare un quarto anno facoltativo dedicato alla creazione, direzione e realizzazione di progetti teatrali, con focus su drammaturgia, regia e organizzazione scenica. Dopo la settimana di prova gratuita, pensata per scoprire da vicino il mondo del teatro, le lezioni di ‘The Theatre’ proseguiranno, ogni lunedì e mercoledì dalle 20.30 alle 23.30, più alcuni venerdì, presso la sede del Teatro delle Forchette di via Vivaldi 22, fino a maggio 2026, con presentazione dello spettacolo finale il 30 maggio 2026. La quota mensile è di 100 euro, con iscrizione annuale al Teatro delle Forchette di 50 euro; il corso gode anche del contributo del Comune di Forlì.

Tra i docenti Stefano Naldi, che curerà le parti di recitazione, mimo e maschera; Massimiliano Bolcioni per recitazione e ricerca emozionale; Mya Fracassini per il canto; e il presidente dell’assocazione Antonio Sotgia che condurrà le lezioni di storia del teatro. Info e iscrizioni: 0543.1713530.