Artigiana plast, domani inaugurazione dello showroom

Artigiana Plast, azienda romagnola leader nel settore degli infissi e serramenti, inaugura domani alle 17.30 un nuovo showroom a Forlì, in via Bonaparte 50. L’evento sarà anticipato da un convegno all’interno della Fiera in via Punta di Ferro 2, dedicato a professionisti del settore. Il programma del convegno, dal titolo ‘L’importanza dell’isolamento dell’involucro edilizio, con approfondimenti sulla corretta gestione del foro finestra’, prevede l’inizio alle 14. La partecipazione all’evento, patrocinato dall’Ordine degli Ingegneri, riconoscerà crediti formativi ad architetti, periti e geometri.