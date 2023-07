Artigianato e passione "Le nostre creazioni in giro per la Romagna"

Quadretti in legno con inserti in ceramica, impreziositi da graziose decorazioni come cuoricini, animaletti, fiori, e completati romanticamente da frasi emblematiche, tratte dalla letteratura o da brani che hanno scritto la storia della musica. Ma anche bigiotteria originalissima, mini presepi realizzati con materiali di recupero. Sono solo alcune delle creazioni di Laura Giardini e Piero Casadei Lelli, marito e moglie forlivesi con l’hobby dell’artigianato creativo, accattivanti protagonisti nei mercatini di tutta la Romagna con la loro attività targata La.Pi’s, dalle iniziali dei rispettivi nomi. Trascorsi da gelataia e da operatrice socio sanitaria per lei, un passato nella Pubblica amministrazione per lui, i due coniugi hanno intrapreso la nuova avventura quasi per gioco, ‘trascinati’ da una grande passione.

"Mi è sempre piaciuto realizzare piccoli oggetti ma ‘a sentimento’, senza cioè avere una base di studi in materia – spiega Laura –. Ho scoperto di avere una manualità innata. Per i quadretti, che sono particolarmente apprezzati, lavoro la ceramica a freddo, traendo ispirazione sul momento. Creo inoltre bigiotteria, gioielli spiritosi, ideali da indossare d’estate". Talento ‘a pacchi’ anche per l’altra metà di Laura. "Mio marito Piero è un miniaturista, molto preciso e meticoloso: realizza presepi di dimensioni che vanno da un centimetro e mezzo a poco più di tre centimetri, utilizzando materiali di recupero a partire da pezzetti di legno, conchiglie, ecc. Inoltre incide le frasi, per lo più tratte da internet: è il mio fabbro, il mio falegname nonché il mio piccolo scrivano romagnolo".

Le proposizioni utilizzate sono un inno alla vita, estratti di canzoni, e altre scritte su richiesta in base al dono e alla ricorrenza da celebrare. Molti esemplari vengono infatti realizzati su commissione. "Ad esempio le bomboniere, per un matrimonio al Sud ne abbiamo realizzate una quantità spropositata: quadretti delle dimensioni di 5 centimetri per 5. Per fortuna ci sono state chieste con un certo anticipo!". Molti manufatti sono finiti oltreconfine. "Alcuni esemplari sono in Germania, altri in Francia e in Svezia, acquistati da turisti in vacanza in riviera". L’attività creativa regala molte soddisfazioni all’affiatata coppia. "E’ gratificante vedere che tante persone si avvicinano al nostro stand, attratte dalle nostre creazioni: leggono le frasi, chiedono spiegazioni su come vengono realizzate. Persino alcuni artisti ci fanno i complimenti. C’è un episodio che mi ha molto colpito: una ragazza si è fermata a leggere la frase su un quadretto, emozionandosi fino alle lacrime. Poi, per pudore, è scappata via. Mi ha spiazzato".

Manufatti ‘benedetti’ anche dalle due figlie. "Nicole, la più grande, ha 37 anni, risiede in Basilicata e ci ha reso nonni di due bimbi di 10 e 2 anni. Rachel, 27 anni, abita a Imola, è la cantante dei ‘Rumba de bodas’, che a settembre si esibiranno a Forlì". In questo periodo gli oggetti di La.Pi’s si possono ammirare e acquistare principalmente in riviera – il lunedì a Lido di Classe, il mercoledì a Pinarella e il sabato a Cesenatico –, ma anche il venerdì a Brisighella. Altri ‘gioiellini’ saranno presto in bella mostra nel nuovo nido domestico di Laura e Piero. "Abbiamo appena cambiato casa e una parete dell’abitazione sarà destinata ad accogliere un po’ di quadretti".

Francesca Miccoli