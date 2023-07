Artigianato, giochi e tradizioni in centro

E’ di nuovo ‘Di giovedì’ a Castrocaro Terme che questa sera, dalle 19 alle 24, si animerà con l’evento estivo sospeso tra ‘arte, antichità e aperitivi’. In piazza Mazzini troveranno spazio i banchi dell’artigianato. In piazza del Buonincontro mostra scambio di giocattoli, giornalini e tutto quanto attiene al mondo dell’infanzia. La partecipazione è gratuita per i bimbi, ma la prenotazione è obbligatoria (0543. 769631; 350.5193970). I giovanissimi potranno divertirsi con il gioco da tavolo Vele al vento, ideato da Aldo Ghetti. I volontari della Pro loco di Terra del Sole introdurranno le nuove generazioni all’antica tecnica della stampa a ruggine. I negozi saranno aperti, al pari di bar e ristoranti, che proporranno piatti particolari. L’evento è organizzato dal consorzio di promozione turistica Castrumcari in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.