Artigiani del gusto e non solo a confronto nel weekend

Artigiani del gusto, produttori e Slow Food protagonisti nel fine settimana nei Comuni dell’Alto Bidente. Da domani a domenica una delegazione di produttori di formaggio e artigiani provenienti da tutta Italia visiteranno alcune aziende della Val Bidente coordinati dai gestori dell’osteria La Campanara di Pianetto (Galeata) Alessandra Bazzocchi e Roberto Casamenti. "Uno scambio di idee e proposte – precisano i due osti – per far conoscere le potenzialità di un territorio appenninico come la Romagna toscana che proprio nel marzo di 100 anni fa, nel 1923, passò dalla Provincia di Firenze a quella di Forlì e che da anni cerchiamo di promuovere e valorizzare a livello nazionale facendo rete tra i produttori e artigiani che hanno puntato alla qualità". Saranno visitate aziende vinicole come Pertinello, Diavoletto, Pian Stantino, il birrificio artigianale Mazapegul, gli agriturismi Poderone e il Mulino di Ridracoli. Saranno inoltre presentati i prodotti dell’azienda agricola I Tirli di Paolo Marianini (S. Sofia), le teglie di Montetiffi, le farine del Mulino Pransani (Sogliano al Rubicone), i formaggi dell’azienda Buon Pastore, (Saludecio), quelli della Fattoria Trapoggio (S. Sofia), le stampe tessili di Peromatto e il legno della famiglia Giovannuzzi (S. Sofia).

Domenica la condotta Slow Food Forlì e alto Appennino forlivese sarà in visita al centro operativo di Romagna Acque a Capaccio per una degustazione di vini in anfora tenuta da Carlo Catani dei Tempi di Recupero in abbinamento ai formaggi pecorini a latte crudo azienda Buon Pastore di Saludecio, mentre al pomeriggio svolgeranno l’assemblea straordinaria, all’agriturismo Molino, per il passaggio ad associazione di promozione sociale con l’adesione al Registro Unitario Terzo Settore.

o.b.