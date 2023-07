Artisti dall’Ucraina Il Quartetto Dekru porta le sue ‘Anime leggere’

L’Arena San Domenico stasera (21.15) ospita il Quartetto Dekru, gruppo proveniente dall’Ucraina che presenterà lo show ‘Anime leggere’, un viaggio nell’avventura della vita tra poesia e comicità scritto e diretto da Liubov Cherepakhina con Mykyta Cherepakhin, Viktor Chuksin, Inna Turik e Bohdan Svarnyk. Lo spettacolo fa parte della stagione Family ed è a ingresso gratuito.

I Dekru sono noti per aver presentato il loro spettacolo nei teatri più prestigiosi, all’udienza di Papa Francesco e al Gran Galà du Cirque. Gli attori raccontano in modo acuto e divertente il mondo che ci circonda in un percorso pieno di risate tra poesia e satira.

Quattro figure vestite di nero e truccate di bianco riempiono la scena col solo uso del corpo dando vita a tanti personaggi e a situazioni di vario genere. In pratica ‘Anime leggere’, attraverso il susseguirsi di brevi scene, racconta l’uomo di oggi. Ed è così che davanti agli spettatori compaiono tanti sketch sugli imprevisti quotidiani come ad esempio il blocco dell’a-scensore.

r. r.